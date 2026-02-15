El vídeo de la expulsión de Almeyda contradice lo que dice el acta

Sigue habiendo debate entre la afición del Sevilla por la expulsión de su entrenador, Matías Almeyda, que vio la roja directa en el Sevilla-Alavés. El técnico argentino se mostró muy enfadado porque no conocía el motivo por el cual el árbitro, Iosu Galech Apezteguía, le había expulsado.

Éste se conoció posteriormente en el acta, en la que el colegiado navarro escribió lo siguiente: "Por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona".

Sin embargo, han salido a la luz unas imágenes que contradicen esta versión. Todo comenzó en una acción sobre Guridi, en una falta a favor del Alavés. Guevara sacó rápido, Isaac Romero recuperó el balón, pero el árbitro decidió mandar repetir la falta. Ante esa decisión, el técnico argentino únicamente dio un salto hacia atrás donde se da la vuelta y se dirigió al banquillo, donde se quedó apoyado sin decir nada. En ningún momento realizó gritos hacia el árbitro ni gestos ostensibles como escribio el navarro.

Acta de la expulsión de Almeyda / RFEF

Otra de las incongruencias es que el linier señaló hacia el banquillo, pero en ningún caso directamente a Almeyda e incluso el entrenador de porteros, Arturo González, es el que sale del banquillo. Poco después, fue el cuarto árbitro quien avisó al argentino de que había sido expulsado y su posterior reacción sin creérselo. Entonces el colegiado detuvo el encuentro para explicarle que debía abandonar el terreno de juego.

Un vídeo que podría utilizar el club para intentar reclamar y evitar la sanción de su entrenador en unos partidos muy importantes para el conjunto sevillista, que visitará el Coliseum el próximo fin de semana; y después jugará el Gran Derbi en El Estadio de la Cartuja.

Tema aparte es la reacción posterior del bonaerense, que se equivocó al encararse con el árbitro. Algo que reconoció en rueda de prensa, donde calificó su comportamiento como vergonzoso y pidió perdón. No obstante, también reclamó justicia y advirtió de que lo reflejado en el acta no se correspondía con lo sucedido, insistiendo en que él no había dicho nada.