Estas son las horas en las que lloverá en Sevilla este viernes 13 de febrero

Se espera que las lluvias más intensas sean entre las 07:00 y las 08:00.

La borrasca Oriana volverá a marcar el tiempo en Sevilla este viernes, 13 de febrero, con una jornada pasada por agua desde la medianoche. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé una probabilidad de lluvia del 100% hasta las 18:00.

Además de la lluvia, AEMET ha activado en Sevilla la alerta amarilla por viento desde las 03:00 hasta las 18:00, con rachas que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora en distintos puntos de la provincia, por lo que se recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos y en zonas expuestas.

Horas en las que AEMET prevé más lluvias este viernes.

Según la previsión oficial, las precipitaciones comenzarán a partir de las 00:00, aunque durante las primeras horas de la madrugada serán en general débiles. Hasta las 02:00, la lluvia apenas dejará registros significativos, pero el escenario cambiará a partir de las 03:00, cuando podrán registrarse episodios más intensos, con acumulados cercanos a 1 litro por metro cuadrado.

El momento de mayor intensidad se espera en torno a las 07:00, franja en la que AEMET sitúa el pico de precipitaciones, con hasta 2 litros por metro cuadrado. A partir de esa hora, las lluvias irán perdiendo fuerza progresivamente a lo largo de la mañana y el mediodía. Durante la tarde, aunque la intensidad será menor, no se descarta que continúen los chubascos intermitentes, con posibilidad incluso de alguna tormenta aislada hacia las 17:00 horas, antes de que las precipitaciones comiencen a remitir de forma más clara.

El tiempo según eltiempo.es.

Otras fuentes meteorológicas coinciden en líneas generales con este pronóstico. Eltiempo.es sitúa también el mayor acumulado a primera hora de la mañana, elevándolo hasta 3,8 litros por metro cuadrado a las 07:00, y mantiene chubascos débiles durante buena parte del día, al menos hasta las 19:00. Por su parte, Windguru apunta a valores bajos durante la madrugada, con un repunte entre las 07:00 y las 08:00, cuando prevé un acumulado similar, y lluvias dispersas el resto de la jornada.

Previsión por horas de Windguru.

Tras todo esto, se espera que los cielos se despejen ya por la noche y que el fin de semana al fin luzca el sol sin ninguna amenaza de precipitaciones.