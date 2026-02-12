Lluvia y aviso amarillo por rachas de viento en Sevilla este viernes: estas son las zonas más afectadas

Sevilla vivirá este viernes su última jornada de inestabilidad antes de la llegada de un anticiclón que garantizará tiempo estable durante al menos una semana en la capital hispalense. La mejora comenzará a notarse a partir del sábado 14 de febrero, cuando se impondrá la estabilidad atmosférica tras varios días marcados por la influencia de la borrasca Nils.

Aunque la actividad borrascosa ha ido perdiendo intensidad en Andalucía en comparación con otros puntos de España, el sistema ha dejado en Sevilla cielos nubosos y algunas precipitaciones débiles intermitentes desde el martes hasta el jueves. Sin embargo, será este viernes 13 de febrero cuando la borrasca muestre su mayor incidencia en la provincia, especialmente en forma de viento.

Aviso amarillo por rachas de hasta 70 km/h

Aviso amarillo por viento en Sevilla este viernes / AEMET

El episodio más significativo asociado a la borrasca Nils no llegará tanto por la lluvia como por el viento. En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora, de componente oeste, entre las 9:00 y las 21:00 horas del viernes. El aviso afectará a la Campiña sevillana y la Sierra Sur, mientras que la Sierra Norte queda fuera de este aviso.

Lluvias y posibles tormentas

El tiempo en Sevilla entre el jueves 12 y el martes 17 de febrero / Aemet

En cuanto a las precipitaciones, la última actualización de la AEMET mantiene un 100% de probabilidad de lluvia durante toda la jornada del viernes, con posibilidad incluso de tormentas puntuales. No obstante, no hay avisos meteorológicos activados por lluvia en la provincia.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con mínimas en torno a los 10 grados y máximas de 17 grados, en un ambiente húmedo y desapacible, propio del tramo final de un episodio de inestabilidad atlántica.

Regreso del sol y descenso térmico

A partir del sábado 14 de febrero, el panorama cambiará de forma notable con la entrada de un anticiclón que estabilizará la atmósfera. Se espera una jornada plenamente soleada, aunque acompañada de un descenso térmico que dará paso a una breve irrupción de aire más frío.

Las temperaturas el sábado oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 17 de máxima. El domingo continuará la estabilidad, pero con un nuevo descenso de las mínimas hasta los 5 grados, mientras que las máximas podrán alcanzar los 19 grados, con amplitudes térmicas más acusadas y cielos despejados.

Con ello, Sevilla despedirá el paso de Nils y se adentrará en un periodo de tiempo estable que se prolongará durante buena parte de la próxima semana.