Mapa | Maratón de Sevilla 2026: estas son las novedades en el recorrido y los puntos de avituallamiento

El calendario deportivo de la capital hispalense fija una de sus grandes citas el próximo fin de semana. La 41 edición del Zúrich Maratón de Sevilla 2026 tendrá lugar este domingo 15 de febrero desde las 8:30 horas, en una edición con récord de participación e importantes cambios en el recorrido. Más de 16.500 corredores populares y alrededor de 500 atletas de élite se enfrentarán al maratón más llano y rápido de Europa en una jornada marcada por el buen tiempo tras las intensas lluvias.

Como principal novedad, la línea de salida y de meta ya no estará en el mismo punto. La salida se trasladará a la Avenida de María Luisa, frente al Casino de la Exposición y la estatua del Cid. Este cambio permitirá organizar salidas por oleadas para cada cajón, con el fin de evitar aglomeraciones entre los corredores populares y que todos puedas correr a su ritmo desde el inicio. Por su parte, la meta se mantendrá en el Paseo de las Delicias, en la Glorieta de Buenos Aires, mientras los servicios de guardarropa y postmeta se ubicarán en la zona del Puerto, al igual que en anteriores ediciones.

Recorrido de la Maratón de Sevilla 2026. / Dpto. Infografía

Estos cambios buscan mejorar la experiencia de los corredores populares, que disfrutarán de mayor comodidad y mejores servicios. Para los atletas de élite, el nuevo recorrido presenta una reducción todavía mayor del desnivel positivo, una circunstancia ideal para aquellos que buscan el máximo rendimiento a lo largo de los 42,195 kilómetros y conseguir marcas mínimas para los Juegos Olímpicos o campeonatos mundiales. Asimismo, se evitarán cortes de tráfico en la ciudad durante los días previos.

Recorrido del Zúrich Maratón de Sevilla 2026

El recorrido volverá a pasar por los principales monumentos de Sevilla, como la Torre del Oro o la Real Maestranza. Por otro lado, se eliminan los dos pasos por el paso subterráneo de la calle Arjona, las únicas cuestas a las que se enfrentaban los corredores hasta la presente edición. Con el nuevo trazado, la Ronda Histórica cobrará mayor protagonismo y habrá hasta cuatro nuevos puntos de animación en las calles Ronda de Capuchinos, Resolana o la glorieta Duquesa de Alba.

El Zúrich Maratón de Saevilla 2026 tendrá su salida en la Avenida de María Luisa a las 8:30 horas de este domingo 15 de febrero. El recorrido, de 42.195 metros, atravesará los siguientes puntos:

Glorieta de San Diego

Avenida del Cid

Plaza Don Juan de Austria

Calle Avenida Menéndez Pelayo

Calle Recaredo

Calle María Auxiliadora

Ronda de Capuchinos

Calle Muloz León

Calle Parlamento de Andalucía

Calle Resolana

Glorieta Duquesa Cayetana de Alba

Kilómetro 5 : Calle Torneo

: Calle Torneo Calle Arjona

Paseo de Cristóbal Colón

Paseo de Las Delicias

Puente de San Temo

Plaza de Cuba

Avenida República Argentina

Glorieta República Dominicana

Calle Santa Fe

Calle Virgen de la Oliva

Calle Alfredo Kraus

Glorieta Carlos Cano

Avenida Blas Infante

Calle López de Gomara

Kilómetro 10 : Plaza San Martín de Porres

: Plaza San Martín de Porres Ronda de Triana

Calle Virgen del Patrocinio

Kilómetro 15 : Calle Inca Garcilaso

: Calle Inca Garcilaso Calle Francisco Montesinos

Camino de los Descubrimientos

Puente de la Barqueta

Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril

Glorieta Olímpica y vuelta a Alberto Jiménez Becerril

Calle José Díaz

Avenida Sánchez Pizjuán

Calle Don Fadrique

Calle Muñoz León

Kilómetro 20 : Ronda de Capuchinos

: Ronda de Capuchinos Calle María Auxiliadora

Avenida José Laguillo

Calle Juan Antonio Cavestany

Avenida Luis Montoto

Avenida Kansas City

Calle Éfeso

Calle ADA

Kilómetro 25 : Avenida Padre José María Javierre Ortas

: Avenida Padre José María Javierre Ortas Avenida de Andalucía

Avenida Cruz del Campo

Gran Plaza

Avenida Eduardo Dato

Avenida San Francisco Javier

Avenida Diego Martínez Barrios

Calle Cardenal Bueno Monreal

Kilómetro 30 : Avenida Manuel Siurot

: Avenida Manuel Siurot Avenida La Palmera

Cardenal Bueno Monreal

Avenida La Borbolla

Avenida Isabel la Católica

Plaza de España

Avenida de Portugal

Avenida La Borbolla

Kilómetro 35: Calle Juan de Mata Carriazo

Calle Juan de Mata Carriazo Calle José María Moreno Galván

Calle Juan Antonio Cavestany

Calle Gonzalo Bilbao

María Auxiliadora

Ronda de Capuchinos

Calle Muñoz León

Calle Resolana

Puerta de La Barqueta

Calle Calatrava

Alameda de Hércules

Calle Trajano

Calle Campana

Calle O’Donnell

Kilómetro 40 : Calle Velázquez

: Calle Velázquez Calle Tetuán

Plaza Nueva

Avenida de la Constitución

Puerta de Jerez

Calle San Fernando

Avenida de María Luisa

Meta en el paseo de las Delicias sobre las 15:00 horas

Además de la asistencia médica en los puntos de avituallamiento del maratón (kilómetros 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40), existirá un puesto de asistencia médica pasada la línea de meta y en la salida. También se habilitará en esta zona, exclusivamente para el corredor lesionado, un servicio de fisioterapia y podología.

Puntos de avituallamiento y asistencia médica

La organización del Zúrich Maratón de Sevilla ha dispuesto varios puntos de avituallamiento, WC y asistencia médica en los siguientes puntos kilométricos:

KM 4,6: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius). Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.

KM 7,3: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).

KM 9,4: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius). Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.

KM 11,8: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).

KM 15,3: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius). Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.

KM 18: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).

KM 20,7: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua, isotónico (Aquarius) y geles 226ERS. Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.

KM 22,7: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico. Esponjas.

KM 25,4: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius). Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles, así como avituallamiento sólido.

KM 27,4: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua, isotónico (Aquarius).

KM 29,6: Situado a ambos lados de la calzada Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius), geles y gominolas energéticas 226ERS, así como avituallamiento sólido. Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.

KM 32,7: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius). Esponjas.

KM 34: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua, isotónico (Aquarius), así como avituallamiento sólido. Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.

KM 36,8: Situado al lado izquierdo de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius), así como avituallamiento sólido.

KM 40,3: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius), así como avituallamiento sólido. Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.

META: Avituallamiento con agua e isotónico (Powerade) y avituallamiento sólido. Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.

En los puntos kilométricos 23,3 y 32,7 habrá esponjas además de agua e isotónicos.