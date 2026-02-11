Mapa | Maratón de Sevilla 2026: estas son las novedades en el recorrido y los puntos de avituallamiento
La Ronda Histórica adquiere mayor protagonismo en una carrera que pasará asimismo por Triana, La Cartuja o Sevilla Este
El calendario deportivo de la capital hispalense fija una de sus grandes citas el próximo fin de semana. La 41 edición del Zúrich Maratón de Sevilla 2026 tendrá lugar este domingo 15 de febrero desde las 8:30 horas, en una edición con récord de participación e importantes cambios en el recorrido. Más de 16.500 corredores populares y alrededor de 500 atletas de élite se enfrentarán al maratón más llano y rápido de Europa en una jornada marcada por el buen tiempo tras las intensas lluvias.
Como principal novedad, la línea de salida y de meta ya no estará en el mismo punto. La salida se trasladará a la Avenida de María Luisa, frente al Casino de la Exposición y la estatua del Cid. Este cambio permitirá organizar salidas por oleadas para cada cajón, con el fin de evitar aglomeraciones entre los corredores populares y que todos puedas correr a su ritmo desde el inicio. Por su parte, la meta se mantendrá en el Paseo de las Delicias, en la Glorieta de Buenos Aires, mientras los servicios de guardarropa y postmeta se ubicarán en la zona del Puerto, al igual que en anteriores ediciones.
Estos cambios buscan mejorar la experiencia de los corredores populares, que disfrutarán de mayor comodidad y mejores servicios. Para los atletas de élite, el nuevo recorrido presenta una reducción todavía mayor del desnivel positivo, una circunstancia ideal para aquellos que buscan el máximo rendimiento a lo largo de los 42,195 kilómetros y conseguir marcas mínimas para los Juegos Olímpicos o campeonatos mundiales. Asimismo, se evitarán cortes de tráfico en la ciudad durante los días previos.
Recorrido del Zúrich Maratón de Sevilla 2026
El recorrido volverá a pasar por los principales monumentos de Sevilla, como la Torre del Oro o la Real Maestranza. Por otro lado, se eliminan los dos pasos por el paso subterráneo de la calle Arjona, las únicas cuestas a las que se enfrentaban los corredores hasta la presente edición. Con el nuevo trazado, la Ronda Histórica cobrará mayor protagonismo y habrá hasta cuatro nuevos puntos de animación en las calles Ronda de Capuchinos, Resolana o la glorieta Duquesa de Alba.
El Zúrich Maratón de Saevilla 2026 tendrá su salida en la Avenida de María Luisa a las 8:30 horas de este domingo 15 de febrero. El recorrido, de 42.195 metros, atravesará los siguientes puntos:
- Glorieta de San Diego
- Avenida del Cid
- Plaza Don Juan de Austria
- Calle Avenida Menéndez Pelayo
- Calle Recaredo
- Calle María Auxiliadora
- Ronda de Capuchinos
- Calle Muloz León
- Calle Parlamento de Andalucía
- Calle Resolana
- Glorieta Duquesa Cayetana de Alba
- Kilómetro 5: Calle Torneo
- Calle Arjona
- Paseo de Cristóbal Colón
- Paseo de Las Delicias
- Puente de San Temo
- Plaza de Cuba
- Avenida República Argentina
- Glorieta República Dominicana
- Calle Santa Fe
- Calle Virgen de la Oliva
- Calle Alfredo Kraus
- Glorieta Carlos Cano
- Avenida Blas Infante
- Calle López de Gomara
- Kilómetro 10: Plaza San Martín de Porres
- Ronda de Triana
- Calle Virgen del Patrocinio
- Kilómetro 15: Calle Inca Garcilaso
- Calle Francisco Montesinos
- Camino de los Descubrimientos
- Puente de la Barqueta
- Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril
- Glorieta Olímpica y vuelta a Alberto Jiménez Becerril
- Calle José Díaz
- Avenida Sánchez Pizjuán
- Calle Don Fadrique
- Calle Muñoz León
- Kilómetro 20: Ronda de Capuchinos
- Calle María Auxiliadora
- Avenida José Laguillo
- Calle Juan Antonio Cavestany
- Avenida Luis Montoto
- Avenida Kansas City
- Calle Éfeso
- Calle ADA
- Kilómetro 25: Avenida Padre José María Javierre Ortas
- Avenida de Andalucía
- Avenida Cruz del Campo
- Gran Plaza
- Avenida Eduardo Dato
- Avenida San Francisco Javier
- Avenida Diego Martínez Barrios
- Calle Cardenal Bueno Monreal
- Kilómetro 30: Avenida Manuel Siurot
- Avenida La Palmera
- Cardenal Bueno Monreal
- Avenida La Borbolla
- Avenida Isabel la Católica
- Plaza de España
- Avenida de Portugal
- Avenida La Borbolla
- Kilómetro 35: Calle Juan de Mata Carriazo
- Calle José María Moreno Galván
- Calle Juan Antonio Cavestany
- Calle Gonzalo Bilbao
- María Auxiliadora
- Ronda de Capuchinos
- Calle Muñoz León
- Calle Resolana
- Puerta de La Barqueta
- Calle Calatrava
- Alameda de Hércules
- Calle Trajano
- Calle Campana
- Calle O’Donnell
- Kilómetro 40: Calle Velázquez
- Calle Tetuán
- Plaza Nueva
- Avenida de la Constitución
- Puerta de Jerez
- Calle San Fernando
- Avenida de María Luisa
- Meta en el paseo de las Delicias sobre las 15:00 horas
Además de la asistencia médica en los puntos de avituallamiento del maratón (kilómetros 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40), existirá un puesto de asistencia médica pasada la línea de meta y en la salida. También se habilitará en esta zona, exclusivamente para el corredor lesionado, un servicio de fisioterapia y podología.
Puntos de avituallamiento y asistencia médica
La organización del Zúrich Maratón de Sevilla ha dispuesto varios puntos de avituallamiento, WC y asistencia médica en los siguientes puntos kilométricos:
- KM 4,6: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius). Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.
- KM 7,3: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).
- KM 9,4: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius). Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.
- KM 11,8: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).
- KM 15,3: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius). Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.
- KM 18: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).
- KM 20,7: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua, isotónico (Aquarius) y geles 226ERS. Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.
- KM 22,7: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico. Esponjas.
- KM 25,4: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius). Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles, así como avituallamiento sólido.
- KM 27,4: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua, isotónico (Aquarius).
- KM 29,6: Situado a ambos lados de la calzada Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius), geles y gominolas energéticas 226ERS, así como avituallamiento sólido. Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.
- KM 32,7: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius). Esponjas.
- KM 34: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua, isotónico (Aquarius), así como avituallamiento sólido. Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.
- KM 36,8: Situado al lado izquierdo de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius), así como avituallamiento sólido.
- KM 40,3: Situado a ambos lados de la calzada. Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius), así como avituallamiento sólido. Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.
- META: Avituallamiento con agua e isotónico (Powerade) y avituallamiento sólido. Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.
En los puntos kilométricos 23,3 y 32,7 habrá esponjas además de agua e isotónicos.
