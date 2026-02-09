El Maratón de Sevilla 2026 guardará los dorsales a los corredores que no puedan desplazarse a la ciudad

El Ayuntamiento de Sevilla y Sportlife, empresa adjudicataria del servicio de organización del Zurich Maratón de Sevilla 2026, han aprobado este lunes transferir a la edición de 2027 el dorsal de los corredores "afectados por los trenes cancelados para el próximo fin de semana y que como consecuencia de ello no puedan desplazarse a Sevilla para disputar la prueba".

Para ello se ha puesto en marcha un formulario en la web oficial de la prueba (www.zurichmaratonsevilla.es) para que los corredores afectados por esta circunstancia puedan presentar y acreditar la documentación necesaria para realizar el cambio de año del dorsal a la edición de 2027.

La organización ha señalad que el cambio deberá notificarse antes del jueves 12 de febrero y una vez realizada la petición de cambio "ya no será posible recoger el dorsal en la feria del corredor 2026, que tendrá lugar en Fibes los días 13 y 14 de febrero".

Asimismo, antes de la salida el domingo 15 de febrero, se guardará un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente de Adamuz y como muestra de solidaridad con sus familiares y amigos.