El paso continuado de borrascas en los últimos días ha dejado una imagen poco habitual en Sevilla, con el caudal del río Guadalquivir notablemente incrementado. La crecida ofrece una estampa excepcional de la ciudad, especialmente visible en el entorno de sus puentes. La imagen fue captada en la mañana de este domingo desde un helicóptero de la Dirección General de Tráfico durante un sobrevuelo sobre la capital hispalense.