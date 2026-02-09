Los daños producidos por los temporales enmiendan los presupuestos de la Junta de Andalucía

En su visita al Ayuntamiento de Córdoba este sábado para comprobar el alcance de las inundaciones que amenazaba –y aún siguen haciéndolo– a la ciudad y las zonas aledañas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, certificó de manera involuntaria, la defunción de las cuentas para este año. Todo va a quedar supeditado a los fondos que se van a detraer de otras partidas para cubrir los enormes gastos que van a suponer los daños ocasionados por un tren de borrascas del que comienza a verse su final. La “gravedad” de esos efectos económicos ya no se ocultan. Los destrozos en infraestructuras son prioritarios, toda vez que precisan intervenciones urgentes para que la sociedad, especialmente en algunas zonas, recuperen la normalidad cuanto antes.

Por el momento, las estimaciones apuntan a unos daños en carreteras de 500 millones de euros. Los datos son de hace tres días, así que al final de estos episodios de borrasca, no es demasiado aventurado suponer que serán muchos más. Para dar una idea de lo que significa esta partida, hay que recordar que el presupuesto total de la Consejería de Fomento para este año asciende a 2.122 millones, con lo que sólo esos daños supondrían la cuarta parte del total.

“Unas buenas carreteras salvan vidas, cercan territorios y revitalizan la economía y estas se han visto alteradas por unos temporales que han puesto a prueba su capacidad”. Las palabras son de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, el pasado 3 de noviembre, cuando se conocieron las líneas maestras de las inversiones de su departamento y cuando ya habían recibido el primer envite de unas borrascas que ni se acercan a las actuales.

Para mantener la red de carreteras de competencia autonómica se destinan 400 millones de euros, de los que 234 millones se destinan a las infraestructuras viarias, que se complementa con un plan extraordinario de inversión de 140 millones más que iba a ser destinado a la renovación del firme en más de mil kilómetros de las carreteras de las ocho provincias. Todo esto ha quedado en el aire toda vez que las pérdidas estimadas sobrepasarán con creces esas cantidades.

En una comunidad con el peso que tiene el sector primario, las pérdidas tanto en la producción como en las infraestructuras de agricultura y ganadería, son más que significativas. Ayer, el consejero Ramón Fernández-Pacheco, insistió en que las mismas pueden estar por encima de un 20% de un valor que en la campaña de 2024 se elevó por encima de los 17.000 millones. Esos 3.400 millones de euros serán concretados por más de 900 empleados de las 60 Oficinas Comarcales Agrarias que determinarán la cuantía de los daños ocasionados. No obstante, estos daños correrán en su mayor parte a cargo de los seguros contratados por los productores, aunque no se descarta la ayuda de la administración.

Peticiones

Por ello, los máximos representantes de la Junta de Andalucía, se aprestaron a solicitar la implicación de otras administraciones en la tramitación de las ayudas. Así, el presidente de la Junta anunciaba que solicitará la ayuda del Fondo de Contingencia del Estado y del Fondo de Solidaridad de la UE. Además, pedirá “reprogramar y flexibilizar” los fondos europeos para que se puedan usar para la atención a los damnificados”.

No fue el único. Ayer mismo, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, señalaba que “tenemos que ir pensando en la fase de recuperación” y considera que “todas las administraciones tienen que estar a la altura de las circunstancias y arrimar el hombro”, incluida de una “manera muy especial” la UE que “tiene que ser sensible en adaptar los fondos”.

Será a partir de esta semana cuando se comience con la evaluación de las pérdidas sufridas. Será entonces cuando se reajusten las partidas que se consideren menos necesarias de las que componen el presupuesto aprobado a finales del pasado diciembre. Entonces comenzarán a solicitarse las transferencias de crédito o la ampliación y créditos extraordinarios tanto para compensar la reasignación de partidas, como para cubrir las necesidades extraordinarias originadas por esas pérdidas no previstas. Cualquier cantidad que sobrepase lo 3 millones de euros, deberá ser aprobada en Consejo de Gobierno; por debajo de esa cifra, corresponderá a la Consejería de Hacienda dar el visto bueno a su autorización.