Juanma Moreno cifra en 500 millones de euros los daños "solo en la red viaria de carreteras"

El presidente de la Junta de Andalucía ha visitado Huétor Tájar, epicentro de la borrasca Leandro en la provincia de Granada, a pesar de la gran cantidad de frentes abiertos en distintos puntos andaluces como Ronda, en Málaga, Córdoba, o Grazalema. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitó este viernes 6 de febrero esta localidad cercana a Loja, que se ha convertido en una isla tras sumar al desbordamiento del río Genil por las fuertes lluvias de la borrasca Leonardo el agua procedente del deshielo de la parte más baja de Sierra Nevada.

"Las pérdidas serán más que cuantiosas. Sólo en la red viaria de carreteras autonómicas serán más de 500 millones de euros". El presidente de la Junta ha explicado además que van a hacer "un esfuerzo desde la Junta y pediremos ayudas al Estado a través del fondo de compensación de la UE"

En otro orden, Moreno ha expresado que se esperan en la comunidad "abundantes precipitaciones, y el lunes volveremos a tener un río atmosférico". En este sentido ha insistido en que el sábado se prevén 30 l/m², pero llueve sobre mojado y con los pantanos y ríos llenos". Sentancia que "el peligro sigue entre nosotros" y pide "de nuevo mucha prudencia y precaución".

Moreno no descarta ampliar el perímetro de evacuación tras el desalojo de Grazalema

Juanma Moreno ha afirmado este viernes que es posible que sea necesario ampliar el perímetro de evacuación tras el desalojo de la población de Grazalema (Cádiz) debido a los efectos del temporal, aunque la situación la determinarán los geólogos.

Durante una visita a Huétor Tájar Moreno ha indicado a los periodistas que los técnicos están supervisando la situación geológica del suelo para determinar si hay que ampliar "de alguna u otra manera" ese perímetro.

"Es verdad que parece o puede parecer por algunos movimientos que hemos visto que podría ser razonable que se ampliara el perímetro, pero vamos a esperar a ver los técnicos qué nos trasladan", ha explicado tras hacer un llamamiento a la tranquilidad de los vecinos de Grazalema, a cuyas casas será "muy difícil" que vuelvan "durante unos días", y a la población andaluza en general para que no caigan en "la sensación de que esto ya ha pasado y de que no hay peligro porque no es real"