Pedro Sánchez en San Roque: "La colaboración con la Junta de Andalucía es plena"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado este viernes una visita a los territorios más castigados por la borrasca Leonardo en Andalucía, con especial atención a la provincia de Cádiz, epicentro del temporal. Desde el puesto de mando avanzado en San Roque, ha alertado de que “todavía vienen días largos y complicados”, ya que se prevé la llegada de una nueva borrasca que volverá a dejar lluvias intensas en el sur peninsular.

Tras sobrevolar en helicóptero las zonas más afectadas, Sánchez ha lanzado un mensaje a la población para que mantenga la calma, tenga paciencia y confíe en la labor de los servicios de emergencia y equipos técnicos desplegados: “La prioridad es garantizar la seguridad de todos”, ha recalcado.

Pedro Sánchez declara tras visitar las zonas afectadas por la borrasca Leonardo, en Andalucía

Grazalema, evacuada por completo

Una de las situaciones más críticas se vive en el municipio gaditano de Grazalema, donde sus 1.500 habitantes han sido evacuados de forma preventiva por el riesgo de desprendimientos, después de acumular más de 500 litros por metro cuadrado en un solo día.

Emergencia climática y despliegue institucional

El presidente ha definido este episodio como una verdadera “emergencia climática” y ha subrayado la coordinación entre administraciones como clave en la gestión del temporal. Según sus datos, el Estado ha movilizado a 10.000 efectivos, en colaboración con la Junta de Andalucía, diputaciones provinciales y ayuntamientos.

Sánchez ha asegurado que el Gobierno ya trabaja en un plan de reconstrucción y recuperación para las zonas más dañadas, pero ha insistido en que lo prioritario ahora es afrontar con responsabilidad y prudencia los nuevos episodios meteorológicos que se avecinan.