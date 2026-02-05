Noche de bochorno para un Betis sin nivel (0-5)

La Cartuja estaba lista para otra noche de esas que explican la relación emocional del beticismo con la Copa del Rey. Lleno absoluto, 66.810 espectadores, lluvia reciente, alertas meteorológicas y una fe inquebrantable en un equipo que había hecho del torneo su refugio. Pero el fútbol, cuando se desata sin misericordia, no entiende de contexto ni de esperanza. Y el Atlético de Madrid fue despiadado con un Real Betis Balompié que esta vez no tuvo la fe suficiente, siquiera para pelear. Fue una diferencia casi insultante y la manita encajada fue la consecuencia de ello.

Cero a cinco en el Estadio de la Cartuja y lo peor de todo fue que era la consecuencia lógica de lo que se vio sobre el césped. Desde el gol de Hancko en un córner en el minuto 12 hasta el último tanto de Almada, ya en la recta final, fue un paseo absoluto de los visitantes. Y lo peor de todo fue la sensación de impotencia por parte de un Betis sin fe, y sin fútbol, para pelear al menos.

Manuel Pellegrini apostó por un once muy reconocible, pero con Adrián en la portería, como avisó en las vísperas, Diego Llorente acompañando a Bartra y Pablo Fornals como enlace. Eran sus tres variaciones respecto a la cita con el Valencia. Simeone, en cambio, agitó todo: ocho cambios y un debut que marcó la noche. Lookman fue titular desde el primer minuto y se convirtió en una pesadilla constante, escoltado por un Griezmann liberado para organizar y lanzar.

Sin correspondencia La Cartuja respondió como siempre, lleno absoluto, aliento y mucha impotencia con el rendimiento de los suyos

El inicio fue engañoso. El Betis salió con energía, empujado por la grada. Abde firmó una rosca sorprendente tras un control de pecho sensacional y Antony empezó a mostrar su velocidad. Pero cada pérdida verdiblanca era una amenaza. El Atlético había detectado el punto débil: transiciones rápidas y castigo inmediato.

Gol tempranero

El 0-1, en el primer córner visitante, fue un golpe anímico devastador. Hancko cabeceó al primer palo y Adrián no estuvo firme. A partir de ahí, el partido se inclinó de forma irreversible. Lookman falló un mano a mano en el 16’, pero su influencia crecía con cada balón. Pablo Barrios y Álex Baena mandaban, Griezmann conectaba todo.

El Betis tuvo el empate en un robo alto de Fornals, pero el exceso de generosidad buscando a Chimy Ávila diluyó una ocasión clarísima. Fue el último aviso. En el 30’, Ruggeri llegó hasta línea de fondo y Giuliano empujó a puerta vacía tras otra jugada eléctrica de Lookman. Y aún faltaba lo peor.

Cuesta arriba El error de Adrián y de su defensa en el 0-1 descompuso a un Betis que no fue capaz de mantener el pulso en alto

El 0-3 llegó antes del descanso, con el Betis completamente partido. Un taconazo de Griezmann, la conducción de Barrios y la definición de Lookman culminaron una contra perfecta ante una defensa mal colocada. La bronca al descanso fue breve, aunque sonora. El público, dolido, reaccionó enseguida para animar, consciente de que el equipo estaba superado.

Tres cambios sin ningún éxito

Pellegrini movió el banquillo con tres cambios tras el descanso. Entraron Ángel Ortiz, Natan y Álvaro Fidalgo, con Aitor Ruibal reconvertido en delantero. Nada cambió. El Atlético siguió monopolizando el balón y el ritmo. Musso apenas tuvo trabajo.

Puñales Los verdiblancos no fueron capaces de cerrar la herida que abrían Lookman y Giuliano con su velocidad desde atrás

El 0-4 fue la confirmación de la noche negra. Lookman, otra vez decisivo, filtró un pase magnífico y Griezmann definió con la izquierda. El Betis no podía estar más descolocado sobre el campo, todo era demasiado fácil para el rival. La grada empezó a vaciarse. Los silbidos a Adrián reflejaron la frustración acumulada. Y aún habría más castigo.

En el 83’, Almada cerró la goleada tras otro rechazo del guardameta verdiblanco. 0-5. Un marcador durísimo que deja al Betis fuera de la Copa y con muchas preguntas abiertas por su escasa capacidad para rebelarse contra la adversidad en esta ocasión. Simeone se impuso táctica y futbolísticamente. El Atlético fue superior en todo: talento, lectura y ejecución.

Opción malograda Se esperaba un conato de reacción, pero sólo el Chimy Ávila tuvo una oportunidad para igualar con el 0-1 y no lo hizo

Queda el orgullo, el amor propio y una pronta revancha en el Metropolitano, pues el domingo se vuelven a enfrentar, paradójicamente, los mismos protagonistas en una cita diferente en LaLiga. Pero la herida copera de la Cartuja tardará en cerrarse.