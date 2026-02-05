El Betis-Atlético de Madrid de Copa del Rey, en directo

El Betis afronta los cuartos de final de la Copa del Rey, el epílogo de su particular trilogía en La Cartuja, frente al Atlético de Madrid. El partido nunca corrió riesgo de suspensión pese a las difíciles condiciones. No hay fechas disponibles en el calendario y la ida de semifinales del torneo copero ya se disputan la semana que viene.

Manuel Pellegrini afronta el duelo con importantes bajas, ya que Cucho Hernández no pudo recuperarse, tampoco jugará el domingo en el Metropolitano, y se une a los lesionados Isco, Lo Celso, Amrabat y Bellerín. Al menos el técnico chileno recupera a Junior y Riquelme, soluciones para el banquillo, además de contar ya con Álvaro Fidalgo, fichaje de invierno en el club heliopolitano.

Por su parte, Simeone cuenta con la baja de sorloth, pero recupera piezas importantes como Pablo Barrios, que salió lesionado el pasado sábado contra el Levante, Griezmann y Guiliano, además de contar con nuevas incorporaciones como Lookman y los centrocampistas Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, que se estrenan en la lista rojiblanca. El que no estará es el ex bético Johnny Cardoso, baja de última hora por "una lesión muscular de bajo grado".

El encuentro, que cierra los cuartos de final de la Copa del Rey, arranca en La Cartuja a partir de las 21:00 con el arbitraje del castellano leonés Soto Grado, con el canario Pulido Santana en el VAR.