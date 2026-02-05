La situación en La Cartuja a horas del Betis-Atlético

La Tormenta Leonardo está causando estragos en toda Andalucía con muchos puntos en alerta roja extrema por el temporal. En Sevilla, uno de los puntos de atención es el partido que se disputa en la noche de este jueves en el Estadio de La Cartuja entre el Betis y el Atlético de Madrid correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey. De momento hay preocupación por los accesos (siempre complejos) al estadio, más que con la posible suspensión o no del partido.

A estadio hora la RFEF y las autoridades no lo contemplan, pero sí que se exponen muchas medidas de precaución y prevención. La más importante de todas es la de la anticipación. El mensaje que se emite desde el Real Betis Balompié desde su propio presidente en la comparecencia de prensa de presentación de Álvaro Fidalgo el pasado martes es la anticipación. Que los aficionados adelanten lo máximo posible la llegada al campo para evitar colapsar en mayor medida todos los accesos.

La situación del Estadio de La Cartuja

A está hora de la tarde, los aledaño del escenario del partido están en condiciones normales, con algunos árboles caídos pero que no afectan, de momento, a la entrada de los aficionados en el estadio.

Eso sí, como se aprecia en las imágenes de Diario de Sevilla, el viento arrecia con fuerza y puede ser uno de los mayores problemas en la jornada de hoy.

Imagen del tifo de la Grada Gol Sur 1907 ante el Villarreal en La Cartuja. / RBB

Cortes de tráfico en la SE-20

Hay cortes en la SE-20, uno de los mayores puntos de llegada al estadio. También hay mucha incertidumbre en torno a las consecuencias del cierre del Muro de Defensa. Las alternativas se reducen a utilizar el transporte público en las zonas conectadas a través de ese punto.

Tampoco hay servicios de cercanías, por lo que la llegada de las personas que utilizan este servicio puede verse obligada a ser mediante vehículo propio o compartido con otros aficionados.

Noticia en desarrollo.