Sevilla cierra el muro de defensa por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir

El alcalde y parte del gobierno local en el muro de defensa de Sevilla.

Sevilla cerrará el muro de defensa ante el riesgo de desbordamiento del Guadalquivir. Se trata de la segunda vez que se acomete esta operación en menos de un año y por el mismo gobierno local, dirigido por el popular José Luis Sanz. El regidor hispalense se encuentra ya en las compuertas, situadas en la zona conocida como Vega de Triana. Hasta aquí también se ha traslado un equipo de Bomberos.

"Por precaución y ante posibles inundaciones, hemos procedido a cerrar las compuertas del muro de defensa. Una medida preventiva ante la crecida del cauce del Guadalquivir". Se trata del comunicado publicado por el alcalde este jueves en redes sociales.

En dicha publicación se pide a las ciudadanía "seguir siempre fuentes oficiales".

El alcalde ha explicado que se trata de una medida preventiva, aconsejada por los técnicos de Emasesa, ante la crecida del Guadalquivir. No obstante, Sanz ha incidido en que "aún hay margen", pues ayer miércoles el caudal del río era de mil metros cúbicos por segundo y este jueves es de 1.600. El límite establecido es de 3.000 metros cúbicos por segundo.

Construido en 2011

Es la segunda vez que se lleva a cabo este procedimiento y en menos de un año. El 19 de marzo de 2025 se aplicó esta medida por primera vez y por idéntico motivo al de este jueves: el riesgo de desbordamiento del Guadalquivir ante el aumento del caudal por las continuas precipitaciones y los desembalses.

Este paso inferior comenzó a funcionar en julio de 2011 y cuenta con compuertas metálicas abatibles de dos hojas, con una anchura de 11,5 metros y cuatro metros de altura. Una vez cerradas bloquean la llegada de agua al barrio de Triana. De igual forma, queda bloqueado un túnel de 30 metros de largo.

En 2025 esta medida vino acompañada, por parte de la Junta de Andalucía, del desalojo de Torre Triana, donde tiene su sede la Consejería de Desarrollo Educativo y FP. Por ahora, no se ha llegado a tal extremo.