Estas son las horas a las que más va a llover en Sevilla este jueves

Sevilla se enfrenta este jueves 5 de febrero a una jornada meteorológica marcada por precipitaciones menos constantes que en la jornada anterior y que alcanzarán el 100% de probabilidad durante la madrugada y las primeras horas del día. Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias persistirán con intensidad variable hasta la tarde, momento en el que comenzará a reducirse progresivamente el riesgo de chubascos hasta situarse en el 55% durante la noche. Este escenario ha motivado continúe activo el aviso amarillo por vientos moderados y precipitaciones acumuladas que obligarán a extremar las precauciones.

El mes de febrero arranca en la capital hispalense con el mismo patrón de inestabilidad atmosférica que caracterizó los últimos días de enero. Las precipitaciones afectarán especialmente a la capital y su área metropolitana, aunque también se extenderán por toda la provincia con chubascos prácticamente continuados. Los servicios meteorológicos alertan de momentos de mayor intensidad que podrían generar incidencias relacionadas con acumulaciones de agua en determinadas zonas urbanas. Este comportamiento climático viene determinado por el paso de dos 'ríos atmosféricos' y la borrasca Leonardo sobre el territorio sevillano, aunque a lo largo del día irá desapareciendo de toda la provincia.

En el apartado térmico, la jornada presentará registros suaves para la época invernal en la que nos encontramos, con una temperatura mínima prevista de 13º y una máxima que rozará los 20º. Estos valores resultan ligeramente superiores a los experimentados en jornadas anteriores y se sitúan por encima de la media habitual para principios de febrero.

Los cielos permanecerán completamente cubiertos durante la primera mitad del día, aunque se espera que a partir del mediodía aparezcan algunas claros entre la nubosidad, permitiendo intervalos soleados que se alternarán con nubosidad variable durante la tarde y la noche del jueves.

Previsión por horas

Aemet ha establecido una predicción detallada para las diferentes franjas horarias del jueves 5 de febrero. Durante la madrugada, entre las 00:00 y las 06:00 horas, la probabilidad de precipitación se situará en el 100%, aunque la intensidad de los chubascos será débil en esta fase inicial. No obstante, la persistencia de las lluvias durante estas seis horas iniciales del día obligará a mantener las precauciones especialmente para aquellos ciudadanos que deban realizar desplazamientos nocturnos o matutinos.

Durante el tramo matinal, comprendido entre las 07:00 y las 14:00 horas, la situación atmosférica no experimentará mejoras significativas. Los chubascos continuarán presentes de forma constante, manteniendo la probabilidad de lluvia en el 100% según la predicción. Este escenario resultará especialmente complejo para la movilidad urbana, el tráfico rodado y los desplazamientos habituales al trabajo o centros educativos tras un día en el que la actividad lectiva en los centros escolares y universitarios no fueron de carácter presencial.

El tiempo en Sevilla el 5 de febrero / Aemet

A partir de las 14:00 horas comenzarán a apreciarse las primeras señales de mejora en las condiciones meteorológicas. Aunque la probabilidad de precipitación se mantendrá elevada y el aviso amarillo también, situada en el 85%, la intensidad de los chubascos se reducirá de forma progresiva. Será a las 17:59 horas cuando se procederá a la desactivación del aviso amarillo sobre la capital hispalense, aunque la Aemet recomienda mantener las precauciones durante toda la jornada vespertina debido a que aún podrán registrarse precipitaciones ocasionales.

Durante la noche del jueves, entre las 20:00 y las 00:00 horas, la probabilidad de lluvia descenderá hasta el 55%, lo que representa una disminución considerable respecto a las horas previas. No se esperan chubascos constantes en este tramo horario, aunque sí podrían producirse algunas precipitaciones esporádicas y aisladas. Esta tendencia a la mejora no implicará, sin embargo, el fin del episodio de inestabilidad, ya que las previsiones apuntan a que el viernes 6 y el sábado 7 de febrero también se registrarán tormentas sobre la provincia sevillana.