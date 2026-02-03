Qué es un río atmosférico y por qué eleva el riesgo de inundaciones en Andalucía

Andalucía se enfrenta este miércoles 4 de febrero a un episodio meteorológico excepcional provocado por un río atmosférico asociado a la borrasca Leonardo. Este fenómeno, que transporta enormes cantidades de vapor de agua desde regiones subtropicales del océano Atlántico, está generando lluvias intensas y persistentes en distintas comarcas de la comunidad autónoma, especialmente en su zona occidental. A esta situación se añade un factor crítico: el suelo andaluz se encuentra extremadamente saturado tras episodios previos de precipitaciones, lo que incrementa considerablemente el riesgo de inundaciones, escorrentías y desprendimientos de tierra.

El río atmosférico que afecta actualmente a Andalucía constituye una corriente de viento muy constante que recorre miles de kilómetros a través de la atmósfera, desde el Atlántico hasta la península ibérica. Durante su trayectoria oceánica, este flujo de aire va absorbiendo humedad procedente de zonas subtropicales, cargándose progresivamente de vapor de agua. Cuando esta masa de aire húmedo alcanza territorio andaluz, descarga su contenido en forma de precipitaciones abundantes y continuadas. Las imágenes satelitales han captado cómo el frente sur de la borrasca Leonardo se extiende prácticamente hasta el otro lado del océano Atlántico, estableciendo una conexión con regiones cercanas a Sudamérica.

Este "canal" de humedad alimenta de forma ininterrumpida a la borrasca Leonardo, impidiendo que el sistema se debilite pese a que su centro de bajas presiones se sitúa relativamente alejado de la Península. El resultado es un suministro constante de precipitaciones que afecta principalmente al oeste andaluz, donde las lluvias se mantienen abundantes y persistentes durante jornadas completas. Los meteorólogos destacan que este tipo de fenómenos, aunque no son inusuales en la región, adquieren especial relevancia cuando coinciden con condiciones previas de saturación del terreno.

Qué es un río atmosférico y cómo se forma

Un río atmosférico es una banda estrecha y alargada de la atmósfera que transporta concentraciones muy elevadas de vapor de agua. Estos fenómenos meteorológicos actúan como verdaderos ríos en el cielo, aunque su caudal no es de agua líquida sino de humedad atmosférica. Pueden extenderse a lo largo de miles de kilómetros y, en ocasiones, transportan más agua que el río Amazonas en su desembocadura, aunque en forma de vapor.

Estos sistemas se forman cuando vientos fuertes y persistentes en la atmósfera recorren grandes distancias sobre el océano, recogiendo humedad especialmente de regiones subtropicales donde la evaporación es intensa. Cuando estos ríos atmosféricos impactan contra relieves montañosos o sistemas de bajas presiones, el aire húmedo se ve forzado a ascender, enfriarse y condensarse, produciendo precipitaciones intensas y prolongadas que pueden mantenerse durante días sobre la misma región.

El estado de saturación del suelo agrava las consecuencias

La problemática actual en Andalucía no se debe únicamente a las lluvias asociadas al río atmosférico, sino también al estado previo del terreno. El suelo andaluz ha recibido precipitaciones significativas en episodios anteriores durante este inicio de 2026, lo que ha provocado que se encuentre ya muy saturado de agua. Los acuíferos subterráneos están llenos, los manantiales presentan caudales elevados y con niveles superiores a los habituales para esta época del año.

Esta saturación del suelo tiene consecuencias directas sobre la capacidad del terreno para absorber nuevas precipitaciones. Cuando el suelo no puede infiltrar más agua, el excedente discurre superficialmente formando escorrentías que se concentran en ramblas, barrancos y cauces fluviales, aumentando rápidamente su caudal. Este proceso incrementa notablemente el riesgo de inundaciones locales, especialmente en zonas bajas, áreas urbanas con drenajes insuficientes y terrenos agrícolas.

Además, la combinación de suelo saturado y lluvias persistentes favorece la inestabilidad de laderas y taludes, lo que eleva el peligro de desprendimientos y corrimientos de tierra. Las zonas con pendientes pronunciadas, terrenos arcillosos o con poca vegetación resultan especialmente vulnerables ante estas condiciones meteorológicas adversas.

Recomendaciones de las autoridades ante el episodio meteorológico

Ante esta situación excepcional, los servicios de emergencia y las autoridades andaluzas han activado protocolos de actuación y han difundido recomendaciones a la población. Las instituciones instan a extremar la precaución durante la jornada y los próximos días, especialmente en las comarcas donde se esperan acumulaciones de precipitación más elevadas. Se aconseja evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas y, en caso de tener que circular, hacerlo con extrema prudencia, evitando zonas inundables y cauces de agua.

Emergencias 112 Andalucía da estos tres consejos ante el peligro de inundaciones

Las autoridades han solicitado también que la ciudadanía siga las indicaciones oficiales difundidas a través de canales institucionales y medios de comunicación. Se recomienda no atravesar zonas inundadas ni a pie ni en vehículo, ya que la fuerza del agua puede ser superior a la percibida y arrastrar tanto a personas como a automóviles. Asimismo, se pide alejarse de cauces fluviales, ramblas y barrancos, que pueden experimentar crecidas súbitas en cuestión de minutos.

Impacto esperado en distintas comarcas andaluzas

El episodio meteorológico asociado a la borrasca Leonardo y el río atmosférico podría tener un impacto significativo en diversas comarcas andaluzas, especialmente en la zona occidental de la comunidad. Provincias como Huelva, Cádiz y Sevilla se encuentran en situación de alerta, con previsiones de acumulaciones de precipitación que podrían superar umbrales críticos en determinadas áreas. También la comarca de Ronda, en Málaga. La persistencia de las lluvias durante toda la jornada y, posiblemente, en días sucesivos, multiplica el riesgo de efectos adversos sobre infraestructuras, cultivos y núcleos de población.

Los expertos señalan que, aunque el centro de la borrasca Leonardo se sitúa alejado de la Península, la configuración del río atmosférico mantiene activo el sistema de precipitaciones, impidiendo que las lluvias remitan de forma rápida. Esta característica diferencia al fenómeno actual de otros episodios de precipitaciones más típicos, en los que los frentes asociados a borrascas atraviesan la región en cuestión de horas.