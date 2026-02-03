Sevilla registra la mayor destrucción de empleo en un mes de enero desde 2016

Como suele ser habitual en enero, la provincia registró una fuerte destrucción del número de afiliados a la Seguridad Social y un significativo incremento del paro.

En lo que respecta a la afiliación, Sevilla pierde 12.606 cotizantes, que es el mayor descenso desde 2016, cierto, pero que es una cifra muy similar a la que se dio el año pasado (-12.364) y un poco superior a la de 2023 (-11.348). El número de desempleados, por su parte, sube en 2.380 personas, lo que supone el menor incremento en el primer mes del año desde 2004, y ello incluso teniendo en cuenta que la provincia es la segunda donde más repunta el desempleo en España en términos absolutos, solo superada por Madrid.

Esta aparente paradoja de mayor pérdida de trabajadores (aunque no en gran medida) y mejor comportamiento del paro en términos relativos que otros años puede tener que ver con que más personas de lo habitual hayan decidido pasarse a la inactividad. Es decir, desde un punto de vista estadístico buena parte del empleo destruido se traduce en mayor desempleo, pero otra parte no porque los que pierden su trabajo no pasan a ser automáticamente a las listas de desempleados.

Con esta evolución, el número de parados se sitúa en 144.390, la más baja en enero desde 2008 y un nivel también menor que el que había este mismo mes de noviembre. Los afiliados a la Seguridad Social son 835.160, la mayor cifra en un mes de enero, pero lejos del récord de diciembre de 847.766.

En cualquier caso, la evolución interanual del empleo -que es la que marca la tendencia a medio plazo- sigue siendo bastante buena, aunque en suave y constante desaceleración. La provincia genera 17.421 puestos de trabajo en los últimos 12 meses, una cifra no muy diferente de la de diciembre (17.663), pero que es la más baja desde mayo de 2024. Respecto a otros eneros, hay una clara ralentización respecto al de 2025 (19.134), pero se mejora el dato de enero de 2024 (12.827). En lo que respecta al paro, el número de desempleados se reduce en 12.662, un dato peor que el de enero de 2025 (-14.750), pero mejor que el del ejercicio justamente anterior (-6.331).