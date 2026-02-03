El Betis, poco animador del mercado: ni delantero ni lateral zurdo

Ángel Haro y Manu Fajardo, con el Cucho y Antony en febrero del año pasado.

El Betis ha cerrado el mercado de invierno sin realizar más movimientos, tras la llegada de Álvaro Fidalgo, ni en el apartado de entradas ni en el de salidas. La dirección deportiva deja la plantilla así definida para afrontar el segundo tramo de la temporada y, en ese contexto, Álvaro Fidalgo, ya inscrito oficialmente en LaLiga, se ha convertido en el único refuerzo invernal del conjunto verdiblanco.

El club de La Palmera cerró el pasado domingo la llegada del centrocampista procedente del Club América –será presentado este martes por la tarde a las seis en la ciudad deportiva–, una operación –por un futbolista que quedaba libre en cinco meses– que se ha interpretado internamente como una apuesta estratégica para reforzar la medular con un perfil que aporte equilibrio, calidad en la salida del balón y competitividad inmediata. Desde entonces, los esfuerzos del Betis se han centrado principalmente en intentar reforzar la delantera, una demarcación mejorable. Sin embargo, a medida que han ido avanzando las últimas jornadas del mercado, la situación se ha ido complicando notablemente en lo que respecta a la llegada de un delantero, ese deseado 9.

En este escenario, el foco ha estado puesto en la situación de Cédric Bakambu. El delantero, pese al interés mostrado por diferentes clubes tanto de LaLiga como del fútbol italiano (Alavés, Oviedo y Genoa, entre otros clubes) se ha mantenido firme en su postura de continuar defendiendo la camiseta verdiblanca hasta el final de temporada, momento en el que acaba contrato. El jugador, en su pleno derecho, ha transmitido su deseo de seguir en Heliópolis, lo que ha llevado en este frenético día a la entidad verdiblanca a explorar otras vías para intentar reforzar el ataque sin desprenderse del congoleño.

Una de esas opciones ha pasado por posibles movimientos indirectos en el centro del campo, concretamente con Sergi Altimira. El joven mediocentro despertó de nuevo el interés de varios clubes importantes del fútbol europeo, entre ellos el Eintracht de Fráncfort y el RB Leipzig, aunque finalmente dichas opciones no terminaron de concretarse.

A última hora, también el Ajax intentó hacerse con sus servicios, solicitando una cesión, tal y como avanzó Zona Deporte (PTV Sevilla). No obstante, el Betis rechazó la propuesta del conjunto neerlandés, al considerar a Altimira una pieza importante dentro del proyecto deportivo actual.

De este modo, Bakambu y el Chimy Ávila continuarán defendiendo la elástica verdiblanca durante este segundo tramo de la temporada. Ambos futbolistas han estado en todo momento en la rampa de salida, pero finalmente seguirán en una plantilla. También lo hará Ricardo Rodríguez, pese a haber recibido el interés de clubes en esta ventana de invierno. Así, ni el puesto de delantero ni el de lateral fueron reforzados en Heliópolis.