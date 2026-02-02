Varias dotaciones de los Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla están trabajando desde primera hora de la tarde en un gran incendio en un almacén chino de Cantillana. El servicio de emergencias 112 ha recibido varias llamadas de aviso a las tres menos diez minutos de la tarde por el fuego declarado en la calle Doctor José Saiz Espada. Este departamento ha activado a los Bomberos, la Guardia Civil, los servicios sanitarios y la Policía Local.

No consta que haya personas heridas ni atrapadas. El fuego ha generado una enorme columna de humo negro visible desde varios kilómetros. Están actuando en el lugar efectivos de los parques de Cantillana, La Rinconada, Carmona y Sanlúcar la Mayor. Por el momento el incendio sigue activo. Se ha desalojado una residencia de ancianos cercana por prevención.