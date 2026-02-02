El Mallorca-Sevilla FC de LaLiga, en directo

El Sevilla se mide al Mallorca este lunes en Son Moix para cerrar la vigésima segunda jornada, en la que los de Matías Almeyda buscarán continuar con su línea positiva tras empatar en casa del Elche y lograr el triunfo en casa ante el Athletic Club. Un partido decisivo para los de Nervión, que quieren alejarse de los puestos de descenso ante un rival directo que ya ganó en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con remontada incluida.

Almeyda tendrá las ausencias de Azpilicueta, Nianzou, Marcao, Januzaj y Vargas por lesión, además del capitán Gudelj, que se perderá el partido por sanción. Por el contrario, recupera efectivos, ya que podrá contar con Batista Mendy, ausente en el último partido por sanción, y con Maupay, el fichaje invernal del Sevilla, que se estrena en una convocatoria y podría debutar en Son Moix.

Por su parte, el Mallorca se encuentra en puestos de descenso y quiere salir de la zona de peligro. Kumbulla es el único jugador con el que no podrá contar Arrasate para este partido.

El encuentro será dirigido por el colegiado riojano Soto Grado, mientras que en el VAR estará González Fuertes.