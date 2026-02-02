El tiempo en Sevilla en directo | Incidencias y aviso amarillo por la borrasca Leonardo

La borrasca Leonardo mantiene a Sevilla y su provincia en situación de alerta, con aviso amarillo activado por tormentas de intensidad moderada. En este seguimiento en directo te contamos la evolución del temporal, las incidencias más destacadas en carreteras, barrios y municipios, así como las actuaciones de los servicios de emergencia.

Las lluvias persistentes están provocando acumulaciones de agua y el viento ha ocasionado la caída de varios árboles en distintos puntos de la ciudad, lo que obliga a extremar la vigilancia ante posibles desbordamientos de arroyos y problemas de movilidad. Se recomienda máxima precaución y evitar desplazamientos innecesarios. Actualizamos minuto a minuto la información meteorológica, los avisos oficiales y cualquier situación relevante derivada del paso de la borrasca por la capital y el resto de la provincia.