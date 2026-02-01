Estas son las horas a las que más va a llover en Sevilla este lunes

Sevilla ha comenzado el mes de febrero como despidió el de enero, con precipitaciones intensas que tienen a los sevillanos muy pendientes de los partes meteorológicos. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias se irán sucediendo a lo largo de la jornada con intervalos de mayor intensidad, aunque de forma prácticamente continuada. Los chubascos serán más persistentes durante la madrugada y la mañana, cuando la probabilidad de precipitación alcanzará el 100% en distintos tramos del día.

La jornada de este lunes estará marcada por lluvias abundantes, lo que ha llevado a los servicios de emergencias a activar el aviso amarillo durante las primeras horas de la mañana. Las precipitaciones ganarán intensidad desde la madrugada, manteniéndose de forma continuada durante la mañana, para dar una tregua a mediodía y al inicio de la tarde. Posteriormente, volverán a intensificarse dando otra tregua por la noche.

En lo relativo a las temperaturas, la jornada dejará valores suaves, con una mínima de 10 grados y una máxima de 17. Los cielos se mantendrán mayormente encapotados durante la mañana, aunque se espera la aparición de claros y ratos de sol a lo largo del día y hasta alrededor de las 17.00 horas. En conjunto, estas condiciones harán que los termómetros repitan los mismos registros que el pasado domingo.

Predicción por horas

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican que las lluvias en la capital hispalense se repartirán a lo largo de toda la jornada del lunes. Durante la madrugada, la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%, con episodios de tormenta que darán paso a una mañana marcada por la inestabilidad y con aparciones de tormentas también. Ya a primeras horas de la tarde, se esperan cielos cubiertos con algunos claros, mientras la posibilidad de lluvia descenderá hasta el 85%.

Estas son las horas a las que más va a llover en Sevilla el lunes 2 / Aemet

Durante la noche se espera una tregua en las precipitaciones, con la desaparición de los chubascos y un descenso de la probabilidad de lluvia hasta el 80% sobre la capital hispalense y buena parte de la provincia. En concreto, esta mejoría comenzará a partir de las 21:00 horas y se mantendrá hasta el final de la jornada.

Previsión meteorológica para el resto de la semana

De cara al resto de la semana, el tiempo seguirá marcado por una notable inestabilidad en la provincia de Sevilla, con precipitaciones prácticamente generalizadas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las jornadas de martes, miércoles, jueves y viernes registrarán una probabilidad de lluvia del 100%, que descenderá ligeramente hasta el 95% el sábado, por lo que se prevé una semana claramente pasada por agua.

Previsión meteorológica para el resto de la semana / Aemet

En lo que respecta a las temperaturas, se mantendrán bastante estables. El martes será el día más frío, con mínimas en torno a los 8 grados, mientras que las máximas no superarán los 20 grados en ningún momento durante la primera semana de febrero.