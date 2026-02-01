Sevilla cierra parques, cementerio e instalaciones deportivas este lunes por tormentas con fuertes rachas de viento

El cierre del parque de María Luisa días atrás con la última borrasca

Este lunes 2 de febrero, la Agencia de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso nivel amarillo en la campiña sevillana por tormentas con rachas fuertes de viento. Por este motivo, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que llevará a cabo el cierre preventivo de parques públicos, cementerio e instalaciones deportivas al aire libre.

Se trata de una medida preventiva y de anticipación al riesgo para minimizar su impacto en la ciudadanía.

En principio la alerta amarilla está prevista desde las 6:00 hasta las 9:00 de la mañana, pero el Ayuntamiento no especifica horario alguno para el cierre de las instalaciones previstas. El Consistorio precisa que "una vez finalice el episodio y tras la inspección oportuna de los técnicos, se volverá a la normalidad".

Los recursos municipales están activados para intervenir en caso de necesidad.

Recomendaciones de seguridad ante episodios de fuertes rachas de viento:

➡️Extrema las precauciones en tus desplazamientos, especialmente al “efecto pantalla” al conducir.

➡️Prestar especial atención en las zonas de arbolado y con estructuras metálicas.

➡️Recoge los toldos y retira objetos que puedan caer al vacío.