Alcaraz-Djokovic: horario y dónde ver en directo la final del Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz ya está en la gran final del Open de Australia 2026. El tenista murciano selló su pase tras imponerse en un exigente duelo a cinco sets frente al alemán Alexander Zverev, en un encuentro de semifinales que quedará para el recuerdo. De esta manera, el español se toma la revancha de lo ocurrido en la edición de 2024 y alcanza por primera vez la lucha por el título en Melbourne, el único Grand Slam que todavía falta en su palmarés.

El triunfo no fue sencillo. Zverev llevó el partido al límite tras adjudicarse dos ‘tie-breaks’ consecutivos, igualando el marcador y llegando a dominar el tramo final del cuarto set. Sin embargo, Alcaraz supo reaccionar en el momento decisivo, recuperó un servicio clave cuando su rival sacaba para cerrar el partido y terminó imponiéndose con autoridad en un choque marcado por la intensidad y la emoción.

A las dificultades deportivas se sumaron los problemas físicos. Durante el tercer set, el murciano sufrió mareos y calambres provocados por las elevadas temperaturas en la pista Rod Laver, lo que obligó a la intervención de los servicios médicos. Incluso llegó a advertir a su equipo desde la grada de su malestar: "He vomitado, no sé si tengo que tomarme algo".

Superada la semifinal, Alcaraz afronta ahora una cita histórica. Si logra levantar el trofeo, se convertirá en el tenista más joven en completar el póker de Grand Slam, superando el registro de Rafa Nadal con solo 22 años. Para ello deberá ganar a Novak Djokovic, que se impuso a Jannick Sinner en la otra semifinal en un duelo épico que se alargó hasta el quinto set.

Horario y dónde ver la final del Open de Australia

La final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se disputará este domingo 1 de febrero en la Rod Laver Arena. Carlos Alcaraz buscará su primer título en Melbourne a partir de las 9.30 horas (hora peninsular española), en un partido que puede marcar un antes y un después en su carrera.

El encuentro se podrá ver en directo a través de Eurosport, cadena que posee los derechos exclusivos del torneo. También estará disponible mediante el paquete de deportes de HBO Max y Movistar+. Además, se podrá seguir el minuto a minuto en diariodesevilla.es.