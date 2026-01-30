Alto riesgo de desbordamiento del Guadalquivir en Lora del Río tras las lluvias

El río Guadalquivir ha alcanzado en Lora del Río una situación de alto riesgo hidrológico tras desbordarse de su cauce normal en algunas zonas inundables, como consecuencia de la crecida sostenida registrada en las últimas horas. Según informa el Ayuntamiento de Lora del Río, el agua se ha salido del cauce en algunas zonas de campo, pero no ha llegado a afectar al núcleo urbano, gracias a los distintos niveles de seguridad y protección existentes en la zona.

La evolución del río mantiene en alerta a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ya que el nivel ha alcanzado el umbral rojo y continúa condicionado por los aportes procedentes de aguas arriba. En este contexto, la atención se extiende también a la zona de Torre del Águila, cerca del Palmar de Troya, donde el incremento del caudal asociado a la ola procedente del embalse podría haber provocado también la salida puntual de agua en áreas próximas al cauce.

Los datos en tiempo real del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) confirman una tendencia ascendente prolongada, con caudales muy elevados tanto en el eje principal del Guadalquivir como en varios de sus afluentes, lo que ha situado a buena parte de la cuenca media y baja en fase de vigilancia intensiva.

Lora del Río, punto crítico de la crecida

Lora del Río se ha convertido en el principal punto de seguimiento de este episodio. Las gráficas del SAIH muestran una subida continuada del nivel del Guadalquivir durante más de 36 horas, hasta situarse en torno a los 32 metros sobre el nivel del mar, superando el umbral rojo establecido para este tramo.

El desbordamiento se ha producido fuera del cauce ordinario, en zonas preparadas para asumir avenidas, lo que ha evitado afecciones directas a la población. No obstante, la ausencia de descensos significativos en la curva de nivel indica que el sistema sigue recibiendo aportes constantes desde la cabecera y los grandes afluentes, lo que obliga a mantener una vigilancia estrecha.

Nivel del río Guadalquivir a la altura de Lora del Río / SIAH del Guadalquivir

"La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha activado el nivel rojo en Lora de Río, lo que significa que hemos superado los 32 metros sobre el nivel del mar. En torno a 1.500 metros cúbicos por segundo están pasando por esta parte de la cuenca del Guadalquivir y estamos vigilantes ante lo que pueda ocurrir en las próximas horas", apunta el alcalde loreño, Antonio Miguel Enamorado.

El regidor confirma que los sistemas de seguridad están funcionando. Un ejemplo de ello es que la urbanización Al-Andalus, situada en la zona más baja del municipio, no ha sufrido aún las consecuencias de la subida del caudal.

Desde el Ayuntamiento de Lora de Río advierten de que para que la situación afecte de manera real al núcleo urbano "el caudal debería subir hasta los 2.500 metros por segundos" y que la primera zona perjudicada sería "el residencial Virgen de Setefilla".

"Estamos monitorizando la situación", continúa Enamorado. "Hoy creemos que la situación estará controlada, pero nos preocupa mucho lo que está por venir. Principalmente para semana próxima, para la que se han anunciado intensas lluvias en toda Andalucía".

Afluentes con aportes muy elevados

El episodio no se explica únicamente por el comportamiento del cauce principal. El mapa de aforos del SAIH refleja una aportación simultánea de varios afluentes con caudales muy elevados:

La Rivera de Huelva registra valores especialmente altos en estaciones como Gerena, Zufre o Cala, con porcentajes de ocupación muy elevados y aportes continuos hacia el Guadalquivir.

El río Huesna y el Retortillo presentan también niveles elevados en la cuenca media, contribuyendo al incremento progresivo del caudal principal.

En el caso del Corbones y el Guadaíra, aunque los niveles son más contenidos, la evolución se mantiene estable o ligeramente ascendente, sumando presión al sistema.

Especial atención merece el tramo de Cantillana, donde el caudal del Guadalquivir supera los 1.500 metros cúbicos por segundo, uno de los valores más altos registrados en la cuenca baja durante este episodio.

Sevilla capital, sin incidencias pero pendiente de la evolución

En Sevilla capital, el nivel del río se mantiene dentro de la normalidad hidrológica, sin superar los umbrales de aviso. Sin embargo, los técnicos insisten en que la situación en la ciudad depende directamente de lo que ocurra aguas arriba, especialmente en Lora del Río, Cantillana y Alcalá del Río.

La red de embalses y sistemas de regulación permite, por ahora, laminar las avenidas, pero la acumulación de aportes durante varios días consecutivos reduce el margen de maniobra si las lluvias persisten o se producen nuevos desembalses.

Nivel del río Guadalquivil a su paso por Sevilla / SIAH Guadalquivir

Riesgos localizados y vigilancia continua

Aunque no se ha activado una situación de emergencia generalizada, el escenario actual presenta riesgos localizados. Las principales preocupaciones se centran en posibles inundaciones puntuales en zonas agrícolas, caminos rurales y tramos bajos de ríos secundarios, así como en áreas tradicionalmente inundables de la cuenca media.

Los técnicos subrayan que la clave de las próximas horas estará en la evolución de las precipitaciones en la cabecera y en la gestión de los embalses, factores que determinarán si el sistema comienza a estabilizarse o si, por el contrario, se producen nuevos repuntes en los niveles.

Por el momento, la cuenca del Guadalquivir permanece en fase de alto seguimiento, con el foco puesto en Lora del Río y en los afluentes que continúan alimentando de forma intensa el cauce principal, en un episodio que, aunque contenido, mantiene en alerta a toda la cuenca media y baja.

Clasificación de riesgos por niveles

Riesgo rojo: vigilancia máxima

Lora del Río (Guadalquivir): nivel en umbral rojo, con tendencia ascendente sostenida.

(Guadalquivir): nivel en umbral rojo, con tendencia ascendente sostenida. Cantillana (Guadalquivir): caudal muy elevado, por encima de 1.500 m³/s, con potencial impacto aguas abajo.

(Guadalquivir): caudal muy elevado, por encima de 1.500 m³/s, con potencial impacto aguas abajo. Tramos bajos de la Rivera de Huelva: riesgo de desbordamientos puntuales en zonas agrícolas y cauces secundarios.

Riesgo naranja: alerta hidrológica

Gerena, Zufre y Cala (Rivera de Huelva): caudales altos y aportes continuos.

(Rivera de Huelva): caudales altos y aportes continuos. Alcalá del Río : valores elevados y papel clave en la regulación antes de Sevilla.

: valores elevados y papel clave en la regulación antes de Sevilla. Afluentes del Corbones y Guadaíra: niveles significativos con evolución estable-alcista.

Riesgo amarillo: vigilancia preventiva