La escena ha sorprendido a más de un viandante en la Plaza de la Encarnación. En el entorno de los veladores de los bares situados bajo Las Setas, una rata se pasea con total tranquilidad, sin provocar revuelo alguno, como si formara parte del mobiliario urbano. El vídeo que ilustra esta noticia muestra al animal merodeando por los alrededores del Metropol Parasol, ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Un cartel del Ayuntamiento de Sevilla señala que se están realizando labores de desratización en la zona, lo que podría estar provocando que estos animales salgan a la superficie. Una imagen poco apetecible en una de las áreas más concurridas del centro, que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la limpieza y el control de plagas en espacios de ocio y zonas residenciales.