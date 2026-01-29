El Betis - Feyenoord de la Liga Europa, en directo

El Betis se juega mucho ante el Feyenoord. El tropiezo la semana pasada ante el PAOK obliga al conjunto verdiblanco a ganar al conjunto que dirige el mítico Robin Van Persie para cerrar la fase liga de la competición europea enre los ocho primeros y ahorrarse una eliminatoria previa en un febrero ya cargado de partidos. Ganar es el único resultado que asegura a los heliopolitanos un objetivo que Manuel Pellegrini ha destacado su importancia por ahorrarse dos encuentros en un momento de la temporada en la que tiene muchas e importantes bajas. En caso de otro marcador dependerá de otros resultados, pero sería complicado acabar entre los ocho primeros.

Isco, Amrabat, Junior, Ricardo, Lo Celso, Bellerón y Cucho Hernández son las ausencias del cuadro hispalense, que afronta tres duelos decisivos en las tres competiciones en ocho días: este encuentro de Liga Europa, el domingo contra el Valencia en LaLiga y el próximo jueves los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Atlético. Todos al abrigo de los suyos en La Cartuja. Confía en ir recuperando efectivos el técnico chileno, pero ante un Feyenoord también con bajas no puede fallar para tomar el camino corto en Europa y ahorrarse un play off que se jugaría los días 19 y 26 de febrero en un mes en el que disputará ya cuatro choques del campeonato nacional, uno de Copa y en caso de seguir uno más de semifinales.

El conjunto de Rótterdam llega con escasas opciones de clasificarse y apurarlas le obliga a ganar en La Cartuja, a la que llega también con muchas ausencias. El partido estará dirigido por el colegiado montenegrino Dabanovic, que estará auxiliado en el VAR por el croata Bebek.