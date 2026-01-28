Una mujer herida tras caer un árbol en el Hospital Virgen del Rocío

Ni los hospitales se libran del temporal. Las fuertes rachas de viento que azotan Sevilla en las últimas horas han vuelto a evidenciar la fragilidad de espacios que deberían ser especialmente seguros. Hasta tres árboles han caído en distintos núcleos hospitalarios de Andalucía, pero el episodio más grave se ha registrado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde un árbol se ha desplomado en las inmediaciones del Centro de Diagnóstico y Tratamiento, causando heridas leves a una mujer a primera hora de este miércoles.

El suceso ha tenido lugar en pleno campus hospitalario, una zona de tránsito constante de pacientes, personal sanitario y acompañantes. Fuentes del hospital han confirmado que la persona herida no reviste gravedad y han lamentado "esta circunstancia sobrevenida", mientras se procedía a la retirada del árbol. Pese al incidente, la actividad asistencial en las consultas del Centro de Diagnóstico y Tratamiento se mantiene con normalidad.

La caída del árbol se produce en un contexto de fuerte temporal que está poniendo a prueba a la ciudad. Según datos del servicio de emergencias EMA 1-1-2, entre este martes y las 07:00 horas de hoy se han gestionado 934 incidencias en Andalucía, 176 de ellas en Sevilla, con 28 registradas durante la madrugada.

Ante la magnitud de los problemas ocasionados por el viento y la lluvia, el Ayuntamiento de Sevilla ha elevado a las 9.57 horas el Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad a Fase de Emergencia Local Nivel 1. En un mensaje difundido en redes sociales, el Consistorio ha pedido a la ciudadanía que siga las indicaciones de los agentes y se informe únicamente a través de fuentes oficiales.

La Policía Local se ha visto obligada a regular el tráfico en varios puntos críticos de la ciudad, como el entorno de la Glorieta Olímpica–Ronda Urbana Norte y la Barqueta. Además, se han producido cortes de tráfico por caída de árboles en la calle San Jacinto, en su acceso desde la plaza San Martín de Porres; en la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, donde el corte es total en ambos sentidos y se ha restringido también el paso peatonal; y en la calle Marqués de Pickman, donde la circulación quedó interrumpida durante cerca de media hora a primera hora de la mañana.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que "todos los servicios municipales están trabajando" para resolver las incidencias provocadas por el temporal.

La situación se extiende también a la provincia. En Espartinas, la Policía Local ha cortado el tráfico en el ramal de Villanueva, en la carretera A-8075, tras la caída de un árbol de gran porte procedente de una parcela privada, que quedó atravesado sobre la calzada. La incidencia ha sido comunicada a la Red de Carreteras de la Junta de Andalucía y operarios municipales trabajan para retirar el ejemplar y restablecer la normalidad.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso naranja por fuertes vientos, con rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, hasta las 15:00 horas de este miércoles. De hecho, Fuentes de Andalucía ha registrado una de las rachas más intensas de la comunidad, con 79 kilómetros por hora a las 10.00 horas. En cuanto a precipitaciones, los mayores acumulados se han registrado en Cazalla de la Sierra y Almadén de la Plata, con 48,2 y 46,2 milímetros respectivamente.