Cortada la avenida Marqués de Pickman en ambos sentidos tras la caída de un árbol por el fuerte viento

La avenida Marqués de Pickman permanece cortada al tráfico en ambos sentidos desde las 08:45 horas de este miércoles tras la caída de un árbol, provocada por las fuertes rachas de viento registradas en la capital hispalense, según ha informado Emergencias Sevilla.

Como consecuencia de este incidente, la Policía Local ha activado desvíos alternativos en la zona de Gran Plaza y en su confluencia con la Ronda del Tamarguillo. Asimismo, las líneas de Tussam que circulan por este eje viario han sido desviadas temporalmente.

Este suceso se produce en un contexto de adversas condiciones meteorológicas, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya activado el aviso naranja por viento en gran parte de la provincia de Sevilla debido al paso de la borrasca Kristin, que sucede a Joseph. El aviso está vigente desde las 06:00 hasta las 15:00 horas de este 28 de enero en comarcas como la Campiña sevillana y la Sierra Sur, donde se prevén rachas de hasta 90 kilómetros por hora. En la Sierra Norte, el nivel de alerta es amarillo durante el mismo intervalo.

Además del viento, la previsión apunta a una probabilidad de precipitaciones del 100% a lo largo de toda la jornada. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Sevilla mantiene cerrados los parques, las instalaciones deportivas al aire libre y el cementerio, como medida preventiva frente a posibles desprendimientos, y ha recomendado a la ciudadanía extremar las precauciones.