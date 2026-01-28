El Ayuntamiento de Sevilla activa la Fase de Emergencia Local Nivel 1 ante el fuerte viento

El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido escalar el Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel 1, como medida preventiva ante las fuertes rachas de viento que están afectando a la capital y que ya han provocado diversas incidencias, principalmente por la caída de árboles en la vía pública, según ha informado Emergencias Sevilla.

La Fase de Emergencia Local Nivel 1 corresponde a una situación de prealerta, que indica la existencia de un riesgo moderado. En este escenario, se intensifican las medidas preventivas y se procede a la movilización de recursos locales básicos, como la Policía Local, los Bomberos municipales y los servicios sanitarios, con el objetivo de proteger a las personas y los bienes y garantizar una respuesta rápida ante posibles nuevas incidencias.

Esta decisión se adopta en un contexto de aviso naranja por viento activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la mayor parte de la provincia de Sevilla, vigente desde las 06:00 hasta las 14:00 horas de este 28 de enero. En las comarcas de la Campiña sevillana y la Sierra Sur, se prevén rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, mientras que en la Sierra Norte el aviso es de nivel amarillo.

Durante la mañana, el fuerte viento ha provocado afecciones al tráfico en distintas zonas de la ciudad, con cortes parciales y totales de vías por la caída de árboles, algunas de las cuales ya han sido resueltas tras la intervención de los servicios municipales.

Desde Emergencias Sevilla se recuerda que, en el Nivel 1, los daños registrados son poco significativos, aunque la evolución de la situación se mantiene bajo vigilancia constante.

Además del viento, la previsión meteorológica mantiene una probabilidad de precipitaciones del 100% durante toda la jornada. Ante estas condiciones, el Ayuntamiento mantiene cerrados los parques, las instalaciones deportivas al aire libre y el cementerio, y reitera su llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones.