La calle Imagen quedará totalmente cortada al tráfico desde el lunes 2 de febrero

La ejecución de las obras de ampliación del tranvibús de Sevilla Este entra en una nueva fase y conllevará el corte total al tráfico de la calle Imagen a partir del lunes 2 de febrero. Esta actuación forma parte del proyecto de prolongación del trazado entre la estación de Santa Justa y la plaza del Duque de la Victoria. Cabe recordar que desde el 8 de enero ya permanecía cerrado al tráfico el tramo situado junto a la plaza de la Encarnación.

Este nuevo cierre se suma a las restricciones ya aplicadas en otros puntos del centro, como el eje compuesto por la Plaza de la Campana, la calle Martín Villa y la calle Laraña, donde las obras comenzaron prograsivamente el pasado mes de noviembre. Todos estos cortes son necesarios para avanzar en los trabajos de adecuación del firme destinado a la plataforma del tranvibús.

El Ayuntamiento de Sevilla mantiene activo el plan especial de movilidad diseñado para reducir las molestias derivadas de estas intervenciones y, además, ha incorporado nuevas medidas específicas para esta etapa de los trabajos.

Mientras permanezca cerrado el paso entre las calles Orfila y Cuna, el acceso a los garajes situados en Francisco de Pelsmaeker, Cuna y Goyeneta se realizará preferentemente a través de la Plaza del Salvador y la calle Cuna, dentro de los horarios establecidos.

Asimismo, continúa habilitado el acceso a la Plaza de la Encarnación para labores de carga y descarga mediante las calles Santa Ángela de la Cruz y Alcázares, que mantienen el cambio de sentido aplicado en la fase anterior. Para facilitar la salida desde esta plaza, se conservará un carril de circulación en la calle Imagen, con sentido hacia Almirante Apodaca.

En cuanto al aparcamiento de la calle Imagen, la entrada seguirá realizándose por la Plaza de San Pedro y la propia calle Imagen, mientras que la salida se efectuará por Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, la Plaza de la Encarnación e Imagen, utilizando el carril habilitado.

Por otro lado, la parada de taxis de la calle Imagen se traslada a la Plaza del Cristo de Burgos, en su lado este, con el objetivo de facilitar la incorporación de los vehículos hacia Almirante Apodaca. En ese mismo lateral se habilitará una nueva zona de carga y descarga, que sustituirá a la suprimida en la calle Imagen. Además, se adaptará la señalización y la regulación semafórica en la salida de esta plaza para permitir el giro a la derecha hacia Almirante Apodaca.