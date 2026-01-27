Virus Nipah: todo lo que se sabe de este virus letal de origen animal

El brote del virus Nipah detectado recientemente en India (específicamente en Bengala Occidental, cerca de Calcuta) ha vuelto a encender las alarmas globales. No se trata de un patógeno nuevo, sino de uno de los virus más letales y complejos que la ciencia monitoriza actualmente.

Se transmite por la saliva de los murciélagos que comen fruta, es altamente contagioso y causa inflamación cerebral fatal o enfermedad respiratoria en humanos. se puede contagiar por contacto directo, tanto a humanos como a animales, o consumiendo alimentos contaminados.

El virus es muy mortal y todavía no hay tratamiento ni vacuna. Toma su nombre de Sungai Nipah, la aldea de Malasia donde fue identificado por primera vez en 1998. Un brote entre cerdos dejó aproximadamente 300 personas infectadas y más de 100 personas muertas en un año.

Los primeros signos de infección aparecen después de tres a 14 días. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, vómitos y fuertes dolores de cabeza, y algunos pacientes experimentan síndrome respiratorio agudo. Estos síntomas iniciales van seguidos de desorientación, somnolencia y confusión mental. En uno o dos días, la enfermedad puede resultar en coma y muerte.

Pero, además,hay varias razones por las que el virus Nipah es tan siniestro: El largo período de incubación de la enfermedad, que puede llegar hasta los 45 días, significa que existen muchas posibilidades de que un animal o persona infectada, sin saber que está enferma, lo propague.

La posibilidad de infectar a una amplia gama de animales, aumenta el riesgo de que se extienda. Por ejemplo, el mercado de Battambang es uno de los muchos lugares donde Duong ha identificado murciélagos frugívoros y otros animales que entran en contacto con humanos a diario en Camboya. Estos lugares donde los humanos y los murciélagos frugívoros estén cerca se considera un "intercambio de alto riesgo", lo que significa que es muy posible que se produzca un contagio. Algo común en estos países que preocupa a los expertos tras lo vivido con el coronavirus, ya que este tipo de exposición podría hacer que el virus mute y cause una nueva pandemia.

Cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) revisa la larga lista de patógenos que podrían causar una emergencia de salud pública para decidir cómo priorizar sus fondos de investigación y desarrollo.

A continuación, los detalles técnicos, históricos y epidemiológicos conocidos hasta la fecha:

1. ¿Qué es el virus Nipah y cuál es su origen?

Antigüedad: Fue identificado por primera vez en 1999 tras un brote masivo en Malasia y Singapur. En aquel entonces, afectó a criadores de cerdos y causó más de 100 muertes.

2. Virulencia y Letalidad: Un 'asesino' eficaz

El Nipah es extremadamente agresivo. Su peligrosidad reside en su alta tasa de mortalidad:

Mortalidad: Oscila entre el 40% y el 75% , dependiendo del brote y de la capacidad de respuesta sanitaria. Para ponerlo en perspectiva, es significativamente más letal que el COVID-19.

Oscila entre el , dependiendo del brote y de la capacidad de respuesta sanitaria. Para ponerlo en perspectiva, es significativamente más letal que el COVID-19. Capacidad de mutación: La OMS lo tiene incluido en su lista de enfermedades prioritarias con potencial pandémico, debido a que, si lograra mutar para transmitirse de forma aérea más eficiente entre humanos, el impacto sería devastador.

3. ¿Cómo se contagia y cómo es la enfermedad?

La transmisión ocurre por tres vías principales:

Animal a humano: Contacto directo con cerdos o murciélagos infectados, o por consumir alimentos contaminados (como savia de palmera o frutas mordidas por murciélagos). Humano a humano: A través de fluidos corporales (sangre, orina, saliva) en entornos familiares o centros hospitalarios. Cuadro clínico:

Periodo de incubación: De 4 a 14 días (aunque se han registrado casos de hasta 45 días).

De 4 a 14 días (aunque se han registrado casos de hasta 45 días). Síntomas iniciales: Similares a una gripe fuerte (fiebre, dolor de cabeza, vómitos, dolor de garganta).

Similares a una gripe fuerte (fiebre, dolor de cabeza, vómitos, dolor de garganta). Fase crítica: Evoluciona rápidamente a encefalitis (inflamación del cerebro). El paciente sufre desorientación, somnolencia y confusión.

Evoluciona rápidamente a (inflamación del cerebro). El paciente sufre desorientación, somnolencia y confusión. Desenlace: En los casos graves, se entra en coma en cuestión de 24 a 48 horas.

4. Tratamiento: La gran carencia

A día de hoy, no existe vacuna ni tratamiento específico aprobado para humanos ni animales.

La atención médica se limita a cuidados de apoyo : hidratación y control de las convulsiones o complicaciones respiratorias.

: hidratación y control de las convulsiones o complicaciones respiratorias. Existen algunas terapias con anticuerpos monoclonales y antivirales (como el remdesivir) en fase de investigación, pero su eficacia no está plenamente consolidada para este virus.

5. Estadística: ¿Cuántos casos se registran?

A diferencia de otros virus, el Nipah no presenta miles de casos anuales, sino brotes esporádicos y localizados:

Casos anuales: Generalmente se registran menos de 20 a 50 casos al año a nivel global, concentrados principalmente en Bangladesh e India.

Generalmente se registran menos de a nivel global, concentrados principalmente en Bangladesh e India. El brote actual (2024-2026): En este último episodio en India se han confirmado al menos 5 casos y un fallecido (una enfermera), con más de 180 personas bajo vigilancia. Aunque los números parezcan bajos, la preocupación radica en la rapidez con la que el virus mata y la dificultad para contenerlo en zonas densamente pobladas.

6. Secuelas: Los que sobreviven no siempre sanan

Incluso si el paciente sobrevive a la fase aguda, las consecuencias pueden ser crónicas: