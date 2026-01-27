La borrasca Joseph en Sevilla: estas son las horas en las que más lloverá este martes

La borrasca Joseph arreciará sobre Sevilla durante la jornada de este martes 27 de enero, dejando un escenario de gran inestabilidad que será especialmente notable desde las primeras horas del día. Este frente entrará con mucha fuerza durante la madrugada, provocando que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantenga activado desde las 06:00 hasta las 18:00 el aviso amarillo tanto por lluvias intensas como por rachas de viento que podrían complicar significativamente los desplazamientos en la capital.

Según la última actualización de la predicción por horas de AEMET, el riesgo de lluvia es del 100% durante toda la mañana, destacando un pico máximo de intensidad a las 09:00, momento en el que se prevé un acumulado de 6 litros por metro cuadrado. Tras este fuerte impacto, la lluvia perderá fuerza de manera drástica, bajando a un litro a las 12:00 y manteniéndose en valores mucho más bajos el resto del día. El frente seguirá perdiendo fuelle durante la tarde, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 55% a partir de las 18:00, momento en que el aviso por lluvias quedará desactivado.

El tiempo por horas según la Aemet. / Aemet

El viento será el otro gran protagonista del día. Según la AEMET, alcanzarán su punto crítico también a las 09:00, con ráfagas de hasta 53 kilómetros por hora. Tras un ligero alivio, se espera un segundo pico de viento a las 13:00, cuando las rachas volverán a subir hasta los 47 kilómetros por hora. Estos vientos de componente oeste soplarán con especial virulencia durante toda la franja matinal, lo que obliga a extremar las precauciones en zonas con arbolado y áreas abiertas de la ciudad.

Previsión de eltiempo.es. / eltiempo.es

Por su parte, el portal eltiempo.es refuerza este escenario de un inicio de martes difícil, aunque adelanta ligeramente el momento de mayor descarga. Según sus modelos, el pico de lluvia se producirá a las 07:00 con 5,4 litros por metro cuadrado, marcando un comienzo de jornada extremadamente pasado por agua. Sus proyecciones indican que, tras este embate inicial, la capital hispalense vivirá una mañana de lluvias que irán remitiendo rápidamente en volumen, finalizando el episodio de precipitaciones significativas en torno a las 20:00 para dejar paso a cielos muy nubosos pero ya con lluvias más escasas.

Previsión del tiempo según Windguru. / windguru

En cuanto a la previsión técnica de Windguru, los modelos confirman que la franja matinal será la más crítica, estimando una media de 4,3 litros por metro cuadrado en una hora entre las 07:00 y las 09:00. Respecto al viento, este portal advierte de que se mantendrá fuerte hasta las 17:00, alcanzando unas rachas máximas de 70 kilómetros por hora (equivalente a 38 nudos) precisamente a las 09:00.

El martes se presenta complicado en Sevilla, con lluvias intensas concentradas en la mañana: los modelos coinciden en un pico entre las 07:00 y las 09:00, con acumulados de 4 a 6 litros, que irán remitiendo rápidamente durante el resto del día aunque persistirá cierta probabilidad de precipitaciones hasta la tarde. El viento será intenso, predominando de componente oeste, con rachas que podrían alcanzar entre 53 y 70 km/h, especialmente en la franja matinal y manteniéndose fuertes hasta primeras horas de la tarde, por lo que se recomienda extremar precauciones en zonas abiertas y arboladas. Hay que recordar que los parques, instalaciones deportivas y el cementerio de Sevilla estarán cerrados esta jornada mientras esté vigente el aviso amarillo.