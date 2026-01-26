La AEMET activa el aviso amarillo por viento en Sevilla este martes: zonas afectadas

La lluvia que ha caído en Sevilla en los últimos días, a raíz de la borrasca Ingrid, solo es el principio del episodio meteorológico que afectará a la provincia. Detrás de este primer frente llegarán nuevas borrascas atlánticas que mantendrán una situación de inestabilidad prolongada.

Las predicciones meteorológicas apuntan a un auténtico carrusel de borrascas que dejará importantes acumulados de precipitaciones en la fachada occidental de Andalucía, con especial incidencia en la capital hispalense.

Predicción del tiempo en Sevilla para la última semana de enero / AEMET

Según los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la última semana de enero presenta riesgo de precipitaciones durante todos los días en la provincia. Este tiempo en Sevilla estará marcado por la lluvia y el viento. En concreto, el lunes 26 de enero comenzará con un 35% de probabilidad de lluvia hasta el mediodía, mientras que el martes el riesgo asciende al 100%.

El miércoles 28 de enero y el jueves 29 de enero mantendrán también un 100% de probabilidad de precipitaciones, descendiendo ligeramente el viernes al 75%, porcentaje que se repetirá el sábado.

Riesgo por rachas de viento el martes

Aviso amarillo por rachas de viento en Sevilla este martes / Aemet

En este contexto, la AEMET ha activado el aviso amarillo por rachas de viento este martes en Sevilla, concretamente en la Campiña sevillana, incluida la capital. El aviso, catalogado como de peligro bajo, estará vigente desde las 06.00 horas y se mantendrá activo hasta las 18.00 horas de la misma jornada. Se esperan rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora, con vientos de componente oeste.

Por tanto, el principal riesgo meteorológico vendrá asociado al viento, aunque se espera una jornada lluviosa. Además, la predicción de la AEMET apunta a la posibilidad de que las precipitaciones vengan acompañadas de tormentas, lo que podría intensificar puntualmente la situación meteorológica en la provincia.

Este escenario confirma que la lluvia en Sevilla seguirá siendo protagonista durante los próximos días, en una semana marcada por la inestabilidad y la vigilancia meteorológica constante.