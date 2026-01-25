La Junta de Andalucía y el Gobierno posponen el funeral de Estado por la víctimas de Adamuz "para más adelante"

La Junta de Andalucía y el Gobierno de España han acordado posponer "para más adelante" el funeral de Estado previsto para el próximo 31 de enero en Huelva tras escuchar a las familias de las víctimas. Estas han trasladado que "a un número importante de ellas les resultaría imposible asistir al homenaje", según han explicado tanto fuentes de la Junta como de Moncloa, que han emitido un comunicado al unísono. La Junta, por su parte, sí han confirmado que Juanma Moreno asistirá al funeral que se celebrará el jueves en Huelva, como ya había anunciado.

La intención de Junta y Gobierno central es que a este homenaje a los 45 fallecidos el domingo 18 de enero en Adamuz "puedan asistir el mayor número de personas afectadas posibles", por lo que se trabaja "en una nueva fecha" que sea más acorde con las necesidades de las familias.

El pasado día 21, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hablaron por teléfono y acordaron realizar un homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz el sábado 31 de enero en Huelva.

Los dos gobiernos, en comunicados prácticamente idénticos y emitidos de forma simultánea, explicaron entonces que Sánchez y Moreno habían intercambiado información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente.

En la mañana de este domingo en la localidad cordobesa, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha presidido una misa funeral por las víctimas. En el acto, Fernández ha asegurado que "tendremos que hacer un esfuerzo por apartar nuestros pensamientos de la dirección de lo trágico" y ha considerado que "necesitamos fe y esperanza para levantarnos".

Además, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, que ha estado presente en el funeral, ha destacado "el comportamiento que ha tenido este pueblo, que yo creo que es un buen reflejo de la solidaridad y la implicación que tenemos todos los andaluces a la hora de cuando hay que dar ese paso para adelante, esa voluntariedad que tenemos".