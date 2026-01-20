Estas son las caras de la tragedia en Adamuz

La cifra de fallecidos en el fatídico accidente ferroviario de Adamuz asciende ya a 42 víctimas, según los datos confirmados hasta el momento, aunque no todas han sido identificadas todavía.

El siniestro se produjo en torno a las 19.45 horas del domingo, cuando un tren Iryo que cubría la ruta Málaga–Madrid descarriló parcialmente, invadiendo la vía contraria por la que circulaba un Alvia con destino Huelva. El impacto provocó el descarrilamiento de ambos convoyes, en un accidente que ya se considera uno de los más graves registrados en la red ferroviaria española.

Entre las víctimas mortales hay profesionales sanitarios, docentes, funcionarios, estudiantes, familias y un trabajador del propio ferrocarril. Estas son algunas de las caras de la tragedia.

Jesús Saldaña, 30 años, Málaga

Jesús Saldaña / Redes sociales

Cardiólogo del Hospital de La Paz, Jesús viajaba en el vagón 8 del tren Iryo. Natural de Málaga y formado en la Universidad de Málaga, su desaparición había mantenido en vilo a familiares y amigos, que pidieron ayuda urgente tras dos días sin noticias. Este martes se confirmó oficialmente que se encuentra entre las víctimas mortales del accidente.

Eduardo Domínguez, 54 años, Gibraleón

Eduardo, fallecido de 54 años en Gibraleón. / Redes sociales

Vecino de Gibraleón, Eduardo Domínguez había viajado a Madrid el fin de semana para realizar el examen de oposiciones a Funcionario de Prisiones. Regresaba a casa cuando perdió la vida en el siniestro.

José María Martín, 37 años, Gibraleón

José María Martín / Redes sociales

También natural de Gibraleón, José María Martín era muy vinculado a la Hermandad Servita Santo Entierro de la localidad. La propia hermandad confirmó el lunes su fallecimiento, sumiendo en el dolor a la comunidad cofrade onubense.

Miriam Alberico, 27 años, Lepe

Miriam Alberico / Redes sociales

Miriam Alberico, de Lepe, viajaba en el primer vagón del tren Alvia, uno de los más afectados por el impacto. Durante toda la jornada del lunes, familiares y amigos difundieron su fotografía en redes sociales en un intento desesperado por localizarla. Finalmente, el lunes por la noche se confirmó su fallecimiento.

Ricardo Chamorro, 57 años, Huelva

Ricardo Chamorro / Redes sociales

Natural de Huelva, Ricardo Chamorro regresaba de Madrid tras haber acudido con varios alumnos a los primeros exámenes de las oposiciones a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Viajaba en el Alvia, vagón 4.

Era funcionario de prisiones en el Centro Penitenciario de Huelva, donde también había sido subdirector y administrador, y trabajó anteriormente en la prisión de Ceuta. Además, dirigía una academia de preparación de oposiciones en Huelva y ofrecía clases online.

Su hijo confirmó su fallecimiento el lunes por la noche con un mensaje de despedida: “Ricardo Chamorro Cáliz. Buen amigo, persona, marido y padre. Te echamos de menos donde estés, te fuiste de una manera muy injusta, no te olvidaremos. D.E.P.”

Andrés Gallardo Vaz, 51 años, Lepe

Andrés Gallardo / Redes sociales

Profesor dedicado a la preparación de profesionales de lo Penal, Andrés Gallardo Vaz regresaba de Madrid en el tren Alvia (vagón 4), tras acudir junto a Ricardo Chamorro a los exámenes de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, celebrados este domingo.

Familia Zamorano Álvarez, Punta Umbría

Familia Zamorano Álvarez / Redes sociales

El accidente acabó con la vida de Félix y Cristina, su hijo Pepe, de 12 años y su sobrino Pepe, de 25 años. La única superviviente de la familia fue la hija de 6 años, que logró salir por una ventana del tren y fue encontrada deambulando sola por la vía.

Aunque residían en Aljaraque, los Zamorano Álvarez eran muy conocidos en Punta Umbría, donde regentaban una tienda de ropa para bebé. Los cinco habían viajado a Madrid para ver un partido del Real Madrid, equipo del que eran aficionados, y regresaban en el tren Alvia tras el encuentro.

Pablo B., 28 años, Madrid

Pablo B. / Redes sociales

Pablo B., maquinista del Alvia Madrid–Huelva, era natural de Alcorcón y contaba con cinco años de experiencia. Había cursado el Grado en Ingeniería Informática en la Universidad Carlos III de Madrid y posteriormente se formó como maquinista en Cetren. Tras obtener su licencia, se incorporó a Renfe. Además, era fotógrafo y compartía su trabajo artístico en internet.

Óscar Toro, 56 años, y María Clauss, 53 años, Huelva

Maria Clauss y Óscar Toro / Redes sociales

El periodista Óscar Toro Peña y la fotógrafa María Clauss, matrimonio muy conocido en Huelva, viajaban juntos en el Alvia.

María Clauss, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, estaba profundamente vinculada al fotoperiodismo, la imagen y la cultura. Óscar Toro llevaba más de dos décadas desarrollando iniciativas de comunicación y sensibilización centradas en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y el fomento de la convivencia. Era Doctor Cum Laude en Comunicación por la Universidad de Huelva, especialista en periodismo para el cambio social, miembro del Grupo de Investigación Ágora y promotor de cursos de verano en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Rafael Millán Albert, 50 años, Punta Umbría

Rafael Millán Albert / Redes sociales

Rafael Millán, vecino de Punta Umbría, viajaba junto a su mujer, que logró sobrevivir, según confirmó un sobrino que había denunciado su desaparición. Era trabajador de la zona ORA de la localidad y había ido a Madrid para realizar el examen de Ayudante de Instituciones Penitenciarias.

Pepi Sosa Casado y Ana Martín Sosa, Isla Cristina

Pepi Sosa y Ana Martín / Redes sociales

Madre e hija, naturales de Isla Cristina, regresaban de Madrid tras realizar Ana el examen de oposiciones de Funcionarios de Prisiones en la Universidad Complutense de Madrid. Ambas viajaban en el tren Alvia.

Samuel R. S., 35 años, Córdoba

El sindicato Jupol confirmó este lunes el fallecimiento de Samuel, policía nacional andaluz, que viajaba en el tren Iryo con destino Madrid. Tenía 36 años, había sido padre hacía 18 meses, trabajaba en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche y llevaba cinco años en el Cuerpo.

María del Carmen Abril, 50 años, Bujalance

María del Carmen Abril / Redes sociales

María del Carmen era profesora en un instituto de Alcorcón. Previamente, había estado trabajando como técnica socióloga en el IESA-CSIC. Viajaba en el tren Iryo cuando se produjo el accidente que acabó con su vida.