El TAD niega la cautelar a Almeyda y mantiene la sanción, mientras estudia el recurso

Matías Almeyda seguirá viendo los partidos desde la grada, desde el vestuario o en el autobús, como en el derbi, porque la sanción se mantiene y el TAD, aunque por el momento no entra a estudiar el asunto en profundidad, no ha concedido la cautelar. Por lo tanto, también se perderá el encuentro ante el Rayo Vallecano, el que supondrá el tercero de los siete partidos con los que fue sancionado por el incidente con Iosu Galech Apezteguía en el encuentro ante el Alavés.

Como han avanzado los compañeros de ElDesmarque y ha podido confirmar Diario de Sevilla, el club ha recibido en la tarde de este viernes la notificación del TAD que ha denegado la suspensión cautelar de la sanción, aunque sigue sin entrar en profundidad en la cuestión y continúa estudiando el recurso de la entidad sevillista.

El club no se rinde y el próximo paso que tomará será acudir la próxima semana a la justicia ordinaria para solicitar la cautelar. De momento, no podrá continuar con sus recursos sobre los siete partidos de sanción hasta que el TAD se pronuncie sobre el fondo de la cuestión y ofrezca un fallo definitivo.

Matías Almeyda insistió en la rueda de prensa sobre su sanción en que él debería ver los partidos “desde el terreno de juego” y, sobre una posible cautelar, señaló que “es un tema terminado”. “Sabrán por qué han tomado esa decisión y yo trabajo en aceptar”, cerró el técnico argentino.