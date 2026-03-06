Isaac y un gol en el derbi para quitarse "un peso de encima"

Isaac Romero, autor del gol del empate en el derbi, volvió a ver portería en la competición liguera, algo que no ocurría desde el pasado mes de octubre ante el Barça. El futbolista natural de Lebrija habló a Diario de Sevilla en una entrevista sobre lo que supone ese tanto ante el eterno rival, en un momento en el que no está contando con muchos minutos, y también destacó la importancia de Matías Almeyda en el grupo.

Pregunta.–Supongo que ha sido una semana con muchos mensajes y felicitaciones tras el gol en el derbi. ¿Cómo están siendo estos días después de un momento tan especial?

Respuesta.–La verdad es que he recibido muchas felicitaciones, muchos mensajes, pero más que nada me quedo con los de la familia, que son los que han estado ahí, y de los compañeros, que siempre están ayudándome y aportándome muchas cosas. Feliz por ayudar al equipo y por esos mensajes que también vienen bien.

P.–Juanlu comentó en rueda de prensa que no lo estaba pasando del todo bien al no tener los minutos que quería. ¿Cómo se ha sentido y qué le dijeron los compañeros después del gol?

R.–Al final, de no estar jugando se llega a un momento más complicado. Estoy jugando un poco menos, algunos partidos no he tenido la oportunidad de entrar, pero como siempre he dicho, siempre intento dar lo mejor de mí en cada entrenamiento para que el cuerpo técnico y Matías vean de mí que estoy preparado para cuando tenga la oportunidad, como el otro día, intentar aprovecharla al máximo para ayudar a los compañeros.

P.–¿Qué significó salir al Estadio La Cartuja después del derbi y escuchar a los sevillistas desplazados coreando su nombre?

R.–Sigue siendo un momento que es muy especial, porque al final, tus aficionados te canten tu nombre, más a un canterano, es un orgullo. Estoy muy contento porque ha salido súper bien y estoy orgulloso del trabajo que hago cada día para que así ocurra.

P.No sé si lo ha visto, pero tras el gol y la celebración en Betis TV le llamaron “payaso”. ¿Qué opinión le merece ese comentario?

R.Mejor ni opinar de esas cosas. Cada uno que diga lo que quiera, yo me tengo que centrar en mi trabajo y bueno, es lo que tengo que hacer y no echarle cuenta al final a esas cosas que no me aportan nada a mí.

P. –¿Cree que ese gol puede suponer un punto de inflexión a nivel personal?

R.–Personalmente, me ayuda mucho. Como te he dicho, no venía jugando mucho estos partidos atrás y sí que me veo entrenando muy bien, aprendiendo y cogiendo cosas nuevas en cada entrenamiento. Y la verdad que personalmente sí me ayuda mucho a coger confianza, a estar más tranquilo, porque ya me he quitado ese peso de encima que tenía de esos partidos en los que no había marcado gol. Ahora, a seguir trabajando y cuando tenga la oportunidad de nuevo, pues a aprovecharla.

P.–Teniendo en cuenta que Maupay no estaba disponible, ¿esperaba ser titular en el derbi o pensaba que podía aportar desde el banquillo?

R.–Podía pensar que a lo mejor tendría la oportunidad de jugar titular, pero bueno, Matías decidió que para esa posición estaba mejor Alexis, que es verdad que a lo mejor de enganche se adapta mejor que yo. Yo intento demostrar que cada vez que el míster cuenta conmigo, estoy ahí para dejarlo todo.

P.–El equipo se marchó al descanso perdiendo 2-0. ¿Qué les dijo Javi Martínez en el vestuario?

R.–Que confiáramos en nosotros, que estuviéramos más juntos que nunca, que intentáramos dominar el juego. Creo que así lo hicimos, que tuvimos posesión de balón y gracias a Dios, casi todas las ocasiones que tuvimos las aprovechamos, y aun así pudimos haber marcado más goles. Estoy muy contento por cómo el equipo se rehizo a esa derrota.

Isaac Romero posa en la ciudad deportiva del Sevilla. / José Ángel García

P.–En la celebración del gol hubo mucha euforia: se quitó la camiseta, la colocó en el banderín del córner y después aparecieron varios jugadores del Betis. ¿Qué ocurrió exactamente en ese momento?

R.–Como dije después del partido, me quité la camiseta porque al final con la euforia es lo que me salió. Después vi que el compañero Akor puso la camiseta en el banderín y se formó una trifulca, pero no fue a más. Son cosas que suelen pasar en un partido como éste, que al final se vive con mucha energía, mucha emoción. Al final se quedó en nada, que es lo importante.

P.–¿Qué balance hace de la temporada del Sevilla hasta ahora? Y siendo canterano, ¿se sufre aún más vivir una situación complicada como la que atraviesa el club?

R.–Al final, sufrimiento sí hemos vivido. Por estar ahí más pegados abajo en la tabla, al final ningún equipo quiere estar metido ahí tantas jornadas seguidas. Creo que estamos ahora mucho mejor que antes y hemos cogido más confianza, que sabemos lo que tenemos que hacer cada uno y mejorando cada día. Y creo que poco a poco, cada semana, estamos despegándonos más de ahí abajo, de la parte baja de la tabla, que es lo que queremos para estar más tranquilos.

P.–Desde fuera se habla mucho de la unión dentro del vestuario. ¿Es realmente así?

R.–Yo siempre he dicho que hemos formado una gran familia, una gran piña. Creo que estamos todos súper unidos y eso también es gracias a Matías, que nos une mucho, habla mucho con nosotros y al final es lo que queremos. Un grupo sin unión no suele llegar a ningún lado y nosotros tenemos que estar juntos.

P.–Esta parece ser una temporada en la que la cantera está dando un paso adelante, con jugadores como Juanlu, Carmona, Oso, Kike Salas y usted mismo. ¿Siente que los canteranos están dando ese paso adelante?

R.–Sí, para mí creo que aparte del grupo, los canteranos que llevamos más años aquí siempre intentamos dejarlo todo por el Sevilla y por los compañeros. Al final, llevamos muchos años aquí, sabemos lo que significa este escudo y siempre intentamos dar el máximo, porque es lo que tenemos que hacer y sabemos cómo se tiene que defender.

P.–¿Qué valoración hace del trabajo de Almeyda?

R.–Es un entrenador que te da mucha confianza, que quiere mucha unión, que habla mucho con los jugadores, que también nos ayuda personalmente, habla de todo lo que tenga que hablar contigo... Y creo que eso también es muy importante, aparte ya de ser entrenador; y para mí lo está haciendo súper bien. En algunos partidos pueden salir las cosas mejor y en otros peor.

P.–¿Qué le dijo después de ese gol en el derbi?

R.–Me felicitó porque yo sabía que él cuenta conmigo, que me ayuda mucho, siempre me dice que esté tranquilo, que mi momento va a llegar. Y bueno, me felicitó y se puso muy contento por mí porque sabe que vengo trabajando bien, que tenía muchas ganas de jugar y yo intenté aprovechar la oportunidad al máximo, que es mi trabajo.

P.–En lo personal, ¿cómo está viviendo una temporada con tantos altibajos? No empezó siendo titular, luego tuvo más protagonismo y tras la llegada de Maupay ha vuelto a tener menos minutos.

R.– Hay momentos en este mundo en los que puedes jugar mucho y después jugar poco. Yo estoy contento con lo que estoy haciendo y creo que poco a poco contaré con más minutos e iré cogiendo confianza. Y en cada oportunidad intentaré dejar lo mejor de mí.

P.–¿Le afectan las críticas, como las que llegaron después del penalti fallado contra el Levante?

R.–Yo tampoco soy de leer mucha prensa o muchos tuits o las redes sociales en sí, pero al final me afecta porque el que se come la cabeza soy yo. No estaba marcando goles, no me salían algunas cosas y bueno, al final fallas el penalti, fallas el rebote también, que era una ocasión clara también para ayudar al equipo, pero bueno, al final hay momentos y momentos en este mundo y creo que si te quedas estancado en parar a pensarte qué son los momentos malos o los que no te ayudan, al final no sales de ahí.

P.–¿Qué le dijo Alexis tras fallar ese penalti?

R.–Yo me acuerdo que me dijo que al final el que lo tira lo falla, al final, yo me atreví, me veía bien en ese momento del partido, pero no se dio la ocasión de que entrara el balón. Siempre lo intento porque confío en mí y sé que puedo demostrarlo.

P.–¿Dónde se siente más cómodo sobre el campo, jugando como referencia ofensiva en solitario o acompañado por otro delantero?

R.–Yo lo he dicho siempre, yo venía más acostumbrado a jugar con dos delanteros, pero al final es lo que te pide cada entrenador. Y ahora que más o menos estamos ahí jugando con dos puntas también, ahora más que antes, cada vez que tengo la oportunidad de jugar me siento más cómodo. Al final tienes más ayudas, puedes recibir más balones y yo siempre me he sentido más cómodo con dos.

P.–En el mercado de invierno se rumoreó sobre una posible salida. ¿Estuvo cerca de marcharse o tenía claro que quería quedarse en el Sevilla?

R.–Siempre hay algún equipo que se interesa por ti, pero mi prioridad siempre ha sido quedarme aquí, porque no quería quedarme con ese sabor agridulce de dejar al equipo ahí. Y si algún día me tengo que ir de aquí, que sea sabiendo que he dejado todo por este escudo y dejando el club donde se merece.