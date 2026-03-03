Iglesias de Sevilla: las más importantes y su papel en la Semana Santa, guía por barrios y templos

Algunas de las iglesias de Sevilla que protagonizan la Semana Santa

Sevilla es ciudad de iglesias: conventos, monasterios, capillas y una gran Catedral. Los templos forman parte del paisaje urbano de cada barrio, especialmente en el centro, donde se multiplican. De todos los existentes y activos, hay más de medio centenar que participan en la Semana Santa de Sevilla: a la actividad habitual de un templo se suman cultos cofradieros y procesiones que han hecho crecer la feligresía y la devoción en torno a muchas imágenes.

Esta guía recorre, a través de palabras e imágenes, la historia de estos templos y su vinculación con las hermandades que procesionan en la Semana Santa, con un listado final de iglesias y acceso a sus fichas individuales.

Iglesias de Sevilla imprescindibles para visitar

Si buscas “iglesias de Sevilla” para una visita (o para entender cómo se vive la Semana Santa en cada barrio), estos templos aparecen de forma recurrente en el mapa sentimental y patrimonial de la ciudad:

La Catedral de Sevilla

Una de las grandes referencias monumentales de la ciudad y punto central del paisaje histórico.

Iglesia del Salvador

En el itinerario cofradiero que sigue el orden de llegada a la Carrera Oficial, se sitúa como primer templo de esa secuencia, asociado a la Borriquita.

Iglesia de Santa Marina

En ese mismo itinerario, figura como última, asociada a la Resurrección.

Capilla de los Marineros (Triana)

Capilla trianera emblemática, muy vinculada a la identidad del barrio.

Santuario de los Gitanos

Un ejemplo de templo con categoría de santuario en el mapa cofrade de la ciudad.

Basílica del Gran Poder

Uno de los grandes nombres entre las basílicas sevillanas vinculadas a la Semana Santa.

Iglesia de Santa Catalina

Una de las iglesias citadas como ejemplo del tipo “iglesia” dentro de la variedad de templos de Sevilla.

Convento de San Buenaventura

Ejemplo de convento dentro del conjunto de tipologías que participan en la Semana Santa.

Iglesia de los Estudiantes (en la Universidad)

Un caso singular: un templo dentro de una universidad, también vinculado a la vida cofrade.

Iglesia de San Sebastián (El Porvenir)

Referencia de barrio que ilustra cómo la Semana Santa no es solo centro: también es ciudad vivida y vertebrada.

Iglesias de Sevilla por barrios: del centro a la Sevilla cofradiera de barrio

Las iglesias forman parte del día a día: son monumentos, sí, pero también parroquias vivas. Sevilla se explica a través de sus templos: desde la Catedral hasta la capilla más recóndita. Han sobrevivido al paso del tiempo, con huertas en el pasado y bloques de pisos en el presente.

Centro: donde se multiplican los templos

El centro concentra muchas sedes históricas y explica por qué “iglesias Sevilla” es una búsqueda tan habitual: aquí los templos se cruzan con rutas culturales, vida urbana y, en Cuaresma y Semana Santa, con cultos y cofradías.

Triana: identidad de barrio y capillas con nombre propio

Triana aparece citada con referencias como el barrio León y la Capilla de los Marineros, una combinación que habla de barrio, devoción y memoria popular.

Macarena y su entorno

La ciudad también se recorre desde hitos reconocibles como el Arco de la Macarena, puerta simbólica de muchas historias cofrades.

Porvenir, Cerro del Águila y otros barrios con sello propio

Aquí encontramos ejemplos como San Sebastián (El Porvenir) o el Cerro del Águila, recordatorio de que la Semana Santa de Sevilla se sostiene tanto en sus grandes monumentos como en su red de templos de barrio.

Iglesias cofradieras y Semana Santa: 61 hermandades en 55 iglesias

De las iglesias, conventos, santuarios, capillas y basílicas mencionadas, salen pasos durante la Semana Santa, como ejemplo de convivencia entre la vida diaria parroquial y la de las hermandades.

El itinerario de iglesias cofradieras que vertebra esta guía coincide con el orden en que sus cofradías llegan a la Carrera Oficial. Por tanto, la primera es la iglesia del Salvador y la última la de Santa Marina, en referencia a la Borriquita y la Resurrección. En total, 61 hermandades en 55 iglesias: miles de sevillanos resumidos en medio centenar de edificios religiosos que ayudan a explicar la historia de la ciudad.

Monumentos de centro y de barrio: tipologías y una ciudad dentro de los templos

Estas iglesias presentan casi todas las tipologías posibles:

Catedral , como gran hito monumental.

, como gran hito monumental. Conventos , como San Buenaventura.

, como San Buenaventura. Iglesias , como Santa Catalina.

, como Santa Catalina. Santuarios , como el de los Gitanos.

, como el de los Gitanos. Capillas , como la de los Marineros.

, como la de los Marineros. Basílicas, como las del Gran Poder.

Incluso un templo dentro de una universidad, como el de los Estudiantes.

Cada tipología aporta un modo de habitar la Semana Santa: cultos, vida parroquial, devoción popular y la salida a la calle de imágenes que son parte del patrimonio emocional de Sevilla.

Patrimonio artístico: iglesias como museo vivo todo el año, con un punto álgido en Semana Santa

El patrimonio de estos edificios religiosos es notable: albergan pinturas y esculturas como si de un museo se tratase. En los templos sevillanos aparecen nombres como Juan Martínez Montañés, Bartolomé Esteban Murillo, Juan de Valdés Leal o Juan de Mesa, con obras repartidas en muros y retablos. Son reclamo para visitarlas durante todo el año, aunque la Semana Santa sea su momento más especial por la salida a las calles.

Listado de iglesias de Sevilla que participan en la Semana Santa

Esta pieza incluye un listado de más de 50 templos hispalenses que albergan hermandades y participan en la Semana Santa, como parte de la vocación cofrade de Sevilla.