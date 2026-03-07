Tecnología, un refugio ante el conflicto en Irán

La escalada de los precios del petróleo por el conflicto de Irán ha puesto en marcha una corrección de las bolsas de cierta intensidad en Europa y Asia-Pacífico, mientras la bolsa estadounidense ha mostrado una notable resiliencia en este contexto. La incertidumbre sobre la duración del conflicto a la vista de la resistencia mostrada por Irán en estos días plantea el fantasma de una nueva crisis energética como la que siguió a la invasión de Ucrania.

Aunque creemos que la situación es muy diferente a la de entonces por el exceso de oferta actual, los inversores han reaccionado con una toma general de beneficios que ha afectado especialmente a los mercados y sectores que acumulaban mayores revalorizaciones en los últimos meses, entre ellos las bolsas europeas. Por otra parte, en un eventual escenario pesimista sobre el crudo, la economía europea sería mucho más vulnerable que la estadounidense que es el mayor productor mundial.

En este contexto, el sector tecnológico estadounidense se ha comportado como un activo refugio en estos días, después de que su fase de consolidación de los últimos meses y la intensa corrección del sector de software hayan moderado significativamente sus múltiplos de valoración. Las sólidas expectativas de beneficios, unas valoraciones razonables y escasa exposición al precio del petróleo explican este comportamiento.