De mentira en mentira

Fiel a su costumbre de no decirle la verdad ni al médico, el electoralista “no a la guerra” ha resultado tan falso como un euro de madera. Entre los delirios de grandeza del César de Occidente y el inquilino, puede que a perpetuidad, de la Moncloa, los habitantes de este planeta terminaremos locos de atar. Supremacismo contra supervivencia a toda costa en un duelo ciertamente desigual, pero que puede tener funestas consecuencias para este pobre país aún llamado España. Estamos los pobladores de esta aldea como el espectador de un partido de tenis, mirando de un lado a otro mientras la bola va superando la red a la espera del tanto. Vamos a ver cómo acaba el asunto, pero mientras tanto se tocan la ropa en Rota y Morón rezando a todo el santoral porque las cosas no cambien. Y las cosas no parece que vayan a cambiar, pues una posición de fuerza mentirosa se desmiente al día siguiente con el envío de la Cristóbal Colón a las cercanías del conflicto. Es lo de siempre, que la mentira suele tener un solo día de vida.