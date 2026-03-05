Derbi Betis Deportivo-Sevilla Atlético: Horario y dónde ver por TV en directo el derbi de filiales

Este viernes 6 de marzo tendrá lugar en la ciudad deportiva Luis del Sol la segunda edición del 'derbi de filiales', conocido por muchos como el 'derbi chico', que enfrenta al Betis Deportivo y al Sevilla Atlético, dos equipos que a día de hoy están peleando por no descender a Segunda RFEF tras una temporada bastante negativa. Será además el partido de ida, tras pruducirse la victoria del filial rojiblanco en el partido de ida en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros por la mínima.

Como se ha expuesto anteriormente, ambos combinados pelean por mantener la categoría y están juntos en la tabla. El Betis ocupa la posición número 18 con 22 puntos, a 10 del Murcia que es el que marca la zona de salvación. Un puesto y un punto por debajo está el combinado sevillista. Ambos necesitan sí o sí la victoria para poder seguir creyendo en la salvación.

Horario y dónde ver por TV en directo el derbi chico

El partido entre el Betis Deportivo y el Sevilla Atlético correspondiente a la jornada 27 de la Primera RFEF en su grupo II será este viernes 6 de marzo a partir de las 21:30 horas. El partido se disputará en la ciudad deportiva Luis del Sol en el campo 1, el habitual del equipo de Dani Fragoso. El partido se podrá ver por TV en directo a través de Movistar y FootballClub.

Así mismo, en Diario de Sevilla podrán seguir tanto antes como después del partido la mejor previa, información y datos de todo lo que acontezca entre ambos equipos.