Peque Fernández: qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja

El Sevilla Fútbol Club ha confirmado esta mañana que Peque Fernández sufre una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo y por eso ha causado baja en la sesión de entrenamiento de este miércoles que ha tenido lugar en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Esta ausencia supone un problema para Matías Almeyda, que tiene en el atacante catalán un recurso habitual no sólo como revulsivo, sino para el once inicial cuando ha hecho falta, habiendo disputado 23 encuentros este curso 2025/2026 con un balance de trece partiendo de inicio y diez desde el banquillo.

Según ha podido saber Diario de Sevilla, Peque estará fuera de los terrenos de juego entre cuatro y seis semanas, causando baja en cinco partidos en el peor de los casos al haber parón de selecciones el fin de semana del Domingo de Ramos. De esta forma, el exjugador del Racing de Santander podría perderse los duelos ante Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, Valencia CF y Real Oviedo, tres de ellos claves en la lucha por la permanencia. Los encuentros ante los conjuntos vallecano y valenciano se disputarán en un Ramón Sánchez-Pizjuán que sueña con amarrar la salvación a la mayor brevedad posible.