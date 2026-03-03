Sevilla inicia fumigaciones para frenar el virus del Nilo y reforzar el control de plagas

El Ayuntamiento de Sevilla comenzará en los próximos días una nueva campaña de fumigación y tratamientos larvicidas en toda la ciudad tras su inclusión en el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores transmisores del virus del Nilo Occidental (VNO) de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.

La capital hispalense figura entre los municipios clasificados en nivel alto de riesgo dentro de la provincia, lo que activa un refuerzo inmediato de las medidas preventivas. La actuación municipal arrancará con una revisión integral de los puntos sensibles con acumulación de agua estancada y continuará con fumigaciones selectivas y tratamientos preventivos y correctivos para la eliminación de larvas de mosquitos, para lo que se utilizarán productos biológicos que no afectan a la fauna ni la flora, tal y como está contemplado en el Plan de Control y Lucha Integrada de Vectores, que desarrolla de forma permanente el Consistorio a través del Centro Municipal de Protección Animal.

"Las intervenciones se extenderán a imbornales, estanques, fuentes ornamentales, láminas de agua, parques, zonas ajardinadas y otros espacios susceptibles de albergar focos larvarios", según fuentes municipales. El objetivo es anticiparse al periodo de mayor riesgo y reducir al mínimo la proliferación de mosquitos potencialmente transmisores.

Además, el Ayuntamiento convocará en los próximos días una mesa de coordinación técnica con las distintas administraciones implicadas para reforzar la cooperación institucional, compartir información actualizada y planificar actuaciones conjuntas ante el escenario de riesgo.

En paralelo, el Consistorio ya tramita la licitación de contratos específicos de refuerzo técnico y vigilancia científica especializada, que permitirán intensificar los tratamientos y la vigilancia entomológica en enclaves estratégicos de la ciudad.

Según las mismas fuentes, el año pasado se analizaron 263 lotes y más de 3.500 mosquitos potencialmente transmisores sin que se detectara presencia del VNO en ninguna muestra. Asimismo, se inspeccionaron 1.667 puntos susceptibles, actuando de forma localizada allí donde se detectó presencia larvaria.

La inclusión de Sevilla en nivel alto se enmarca en el arranque de la temporada de mayor circulación del virus en Andalucía. En la provincia sevillana, un total de 44 municipios han sido clasificados este año en nivel alto de riesgo, entre ellos Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Carmona, Mairena del Aljarafe, Utrera o Coria del Río, además de la propia Sevilla. Asimismo, Burguillos, Castilblanco de los Arroyos y Benacazón se incorporan este año a este nivel tras detectarse circulación del virus, mientras que Cantillana desciende a nivel medio.

En el conjunto de Andalucía, 117 municipios inician la temporada en nivel alto, 302 en nivel medio y 366 en nivel bajo. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado que este incremento —13 municipios más que el pasado año en nivel alto— responde a la detección de circulación del virus en estos territorios, lo que obliga a reforzar la anticipación y la capacidad de respuesta desde el primer momento.

El Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores tiene carácter anual desde 2025 y contempla un seguimiento reforzado de los municipios colindantes con zonas en alerta, dado que los mosquitos pueden compartir hábitats en un radio de hasta diez kilómetros. Además, como novedad, el plan amplía este año el control a otras enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue, el chikungunya y el zika.

Durante el invierno se mantuvieron 40 trampas activas en las ocho provincias andaluzas sin detectar circulación del virus, y a partir del 1 de mayo el control pasa a ser semanal con el cien por cien de las 120 trampas propias de la Consejería, además de tres trampas móviles adicionales por provincia. El objetivo es reforzar la vigilancia, facilitar el control de vectores, identificar precozmente la llegada del virus y mejorar la coordinación institucional para reducir al mínimo el riesgo de infección en la población.