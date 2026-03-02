Llega una DANA a Sevilla: estos son los días en los que lloverá durante la primera semana de marzo

El mes de marzo ha arrancado con buen tiempo en Sevilla, con temperaturas primaverales y cielos despejados que han dejado estampas más propias de abril que del final del invierno. Sin embargo, la previsión para esta semana de la Aemet confirma un cambio radical de escenario, con el regreso de la lluvia a la capital andaluza y un descenso suave de los termómetros a raíz de la llegada de la borrasca Regina.

Según el organismo estatal, se aproxima un giro hacia una atmósfera más inestable en buena parte del país, un cambio que se dejará notar también en la provincia de Sevilla de forma progresiva. Para este lunes 2 de marzo, aún dominará la estabilidad durante gran parte del día, con cielos mayoritariamente despejados y la aparición de algunas nubes a partir del mediodía. Las temperaturas oscilarán entre 9 grados de mínima y 23 de máxima.

Una DANA en camino hacia Andalucía

La Aemet ha avanzado además que durante esta semana se espera la llegada a Andalucía de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), aunque advierte de que todavía existe incertidumbre sobre su posición exacta y la intensidad de las precipitaciones. Este tipo de situaciones puede venir acompañado de calima y lluvias de barro.

Por su parte, el portal meteorológico eltiempo.es señala que esta DANA comenzará a descolgarse durante la madrugada del martes, favoreciendo chubascos intensos en el oeste de la Península. Posteriormente, el sistema evolucionará hasta convertirse en una borrasca profunda situada al suroeste de la Península Ibérica, lo que reforzará las precipitaciones en provincias de Huelva, Cádiz, Málaga y la propia Sevilla, con acumulados más importantes en el litoral.

El miércoles, esta borrasca fría continuará desplazándose hacia el sur, manteniendo las lluvias principalmente en territorio andaluz. En definitiva, la primera semana completa de marzo supondrá el retorno del paraguas a Sevilla tras varios días de tiempo estable, en un episodio que podría prolongarse y cuya evolución aún se sigue con atención.

La previsión apunta a un aumento de la inestabilidad en la capital hispalense el martes 3 de marzo, con un 50% de probabilidad de precipitaciones a partir de las 18:00 horas, tras una primera mitad del día con riesgo más bajo, en torno al 30%. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, entre 10 y 23 grados.

Miércoles: lluvias generalizadas y posibles tormentas

Previsión del tiempo en Sevilla durante la primera semana de marzo / Aemet

El miércoles será el primer día con precipitaciones prácticamente aseguradas en Sevilla. La probabilidad alcanzará el 85% durante la madrugada y la mañana, elevándose hasta el 100% el resto de la jornada. Además, no se descarta que las lluvias lleguen acompañadas de tormentas, lo que marcará el inicio del episodio más inestable de la semana.

A partir del jueves 5 de marzo, la situación seguirá siendo inestable. Durante la primera mitad del día podrían abrirse algunos claros, pero desde el mediodía el riesgo de precipitaciones volverá a aumentar hasta el 70%, en una jornada marcada también por un descenso térmico notable, con valores entre 8 y 18 grados.

El viernes continuará la dinámica de tiempo lluvioso, con una probabilidad de precipitaciones que se eleva hasta el 85%. Los termómetros seguirán contenidos, moviéndose entre 9 grados de mínima y 17 de máxima, lo que reforzará la sensación de ambiente más propio del invierno que del inicio de marzo.

De cara al sábado 7, los modelos apuntan a una jornada aún más pasada por agua, con un 90% de probabilidad de lluvia y temperaturas frescas, entre 7 y 18 grados. Finalmente, el domingo 8 de marzo podría traer una ligera mejoría, aunque el tiempo seguirá siendo variable. La probabilidad de precipitaciones descenderá al 75%, con temperaturas algo más suaves, entre 10 y 20 grados, lo que sugiere un final de semana todavía incierto.