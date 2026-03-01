Un accidente a la A-49 provoca atascos de más de un kilómetro en el regreso del fin de semana a Sevilla

Un accidente en la A-49 ha provocado este domingo retenciones de más de un kilómetro a la altura de Huévar en sentido entrada a Sevilla, coincidiendo con el habitual regreso de un fin de semana que ha estado marcado por el buen tiempo en los litorales onubenses y gaditano. El siniestro, registrado en uno de los tramos con mayor intensidad de tráfico, ha complicado la circulación en una franja horaria marcada por el elevado volumen de vehículos que vuelven a la capital hispalense desde la costa de Huelva.

Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), el incidente ha obligado a reducir la capacidad de la vía cortando uno de los carriles, generando largas colas y circulación lenta durante varias horas. La congestión ha afectado principalmente al carril derecho, aunque el tráfico ha avanzado con dificultad en el conjunto de la calzada. Muchos conductores se han visto sorprendidos por la acumulación repentina de vehículos, lo que ha incrementado los tiempos de acceso a la ciudad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y servicios de asistencia para atender el accidente y restablecer la normalidad lo antes posible. Por el momento no han trascendido detalles sobre posibles heridos ni sobre las causas exactas del siniestro.