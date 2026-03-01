Muere atropellado el conductor de un patinete en María Auxiliadora

Un hombre de 39 años que circulaba en patinete murió la pasada noche tras sufrir un atropello por un turismo en el cruce de la Avenida María Auxiliadora con José Laguillo, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro tuvo lugar sobre las 23:15 de ayerr.. Varios testigos llamaron al 1-1-2 para informar de que un hombre que iba en patinete había sufrido una caída y había sido atropellado. De inmediato se avisó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local.

A pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios por reanimar al paciente, solo pudieron confirmar la muerte en el lugar de los hechos.

El tráfico de la avenida María Auxiliadora se desvió en el sentido Ronda de Capuchinos por el siniestro vial.

El lunes 2 de marzo entra en vigor la ordenanza municipal sobre patinetes que conlleva multas de hasta 200 euros para los infractores. La normativa impone el uso obligatorio del casco, así como del chaleco reflectante cuando haya poca visibilidad, y fija en 15 años la edad mínima para circular. También delimita por dónde pueden desplazarse estos vehículos: sólo podrán utilizar el carril bici los patinetes con una potencia máxima de 250 vatios, y en general, deberán respetar las mismas restricciones de circulación que afectan a las bicicletas. En materia de estacionamiento, queda prohibido aparcar en aceras y zonas peatonales o amarrar los patinetes a mobiliario urbano, árboles o señales.

Una calle con muchos accidentes

La confluencia de la calle José Laguillo y la avenida de María Auxiliadora es una zona con muchos accidentes en la ciudad. Algunos fueron muy conocidos, como el que acabó con la muerte de un policía local atropellado por una conductora en 2013. En 2012, seis personas resultaron heridas de carácter leve tras colisionar un turismo con un autobús de la empresa municipal de transportes (Tussam) en el que viajaban. Hace escasamente un mes, el choque entre dos coches en José Laguillo, a la altura de Amador de los Ríos, ocasionó dos heridos leves.