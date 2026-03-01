El derbi Betis-Sevilla | Domingo de estreno en el Estadio La Cartuja

El derbi sevillano vuelve a citar a la ciudad con su pulso más reconocible. Será el oficial número 145 entre Real Betis Balompié y Sevilla FC, el 110 si se acota la estadística a los disputados en Primera División, pero más allá del dato frío emerge el contexto: por primera vez un duelo con todos los focos se jugará en el Estadio La Cartuja, escenario neutral en el papel, no en la realidad, e inevitablemente teñido por la pasión de dos escudos que no entienden de equidistancias cuando el balón empieza a rodar.

La Cartuja ya albergó un precedente simbólico a finales de agosto de 2001, un triangular de pretemporada que dejó un empate sin goles en un partido de 45 minutos. Aquello fue una anécdota; lo de este domingo, con inicio fijado a las 18:30, será historia oficial. Con previsión de temperatura primaveral —entre 19 y 16 grados conforme avance la tarde y caiga la noche— y cielo despejado hasta el ocaso, el marco parece dispuesto para que el fútbol sea protagonista.

Las alineaciones del Derbi / Dpto. de Infografía

Ambos equipos llegan en dinámicas positivas, aunque con matices. El conjunto verdiblanco encadenó tres victorias consecutivas antes de empatar la pasada semana frente al Rayo Vallecano, también en La Cartuja, una racha que lo ha consolidado en la quinta plaza y lo ha metido de lleno en la pelea por la próxima Liga de Campeones. Incluso podría abrirse una vía adicional si el fútbol español confirma otra vez una plaza extra tras los recientes resultados continentales de sus representantes. El crecimiento del equipo de Manuel Pellegrini se sostiene en una identidad reconocible y en una regularidad que lo ha colocado en la zona noble con argumentos.

En Nervión, el triunfo del pasado domingo en el Coliseum ante el Getafe dio valor a los empates previos frente a Girona y Alavés. Tres jornadas sin perder que estabilizan al equipo de Matías Almeyda, cuyo objetivo inmediato es alejarse definitivamente de la zona baja. No hay euforias, pero sí sensación de paso firme en un tramo de la temporada donde cada punto empieza a tener peso específico.

El Betis como local y el Sevilla como visitante / Dpto. de Infografía

Ilustres ausentes

Las ausencias condicionan el tablero. El Betis no podrá contar por lesión con Isco, Amrabat y Lo Celso, además de Valentín Gómez, sancionado. El Sevilla, por su parte, pierde a Rubén Vargas —aunque entrenó con el grupo durante la semana—, a Marcao y a Joan Jordán y Nianzou, ambos por sanción. Se quedan fuera, por tanto, cuatro de los nombres más determinantes de ambos bloques: Isco, Amrabat, Lo Celso y Rubén Vargas. También dos de los contratos más elevados del plantel sevillista, Joan Jordán y Nianzou. Un derbi sin algunas de sus figuras más reconocibles, pero no por ello huérfano de talento ni de tensión competitiva.

Real Betis Sin Isco ni Lo Celso, el equipo de Pellegrini necesitará circulación fluida, paciencia en la elaboración y acierto final

Sí estarán sobre el césped Antony, Pablo Fornals, Abde o el Cucho Hernández por parte bética y el bloque en el que se basa la escuadra sevillista a falta de nombres de verdadero peso en su plantilla.

El Betis y el Sevilla en La Liga / Dpto. de infografía.

La semana transcurrió con normalidad institucional. Pellegrini pidió cabeza fría para no caer en posibles provocaciones y el mensaje encontró eco en un ambiente que, más allá de los habituales cruces dialécticos entre futbolistas, se mantuvo dentro de los márgenes previstos. Los presidentes de ambos clubes escenificaron la concordia en dos encuentros promovidos por el Ayuntamiento y la Diputación, con fotografías incluidas y discurso conciliador. En el plano deportivo, el Betis optó por un baño de masas en el entrenamiento previo, con 25.130 personas en las gradas de La Cartuja, cifra oficial del club; el Sevilla eligió la discreción de su ciudad deportiva, una decisión, dicen, consensuada con los jugadores para buscar la máxima concentración.

El juez del día del palo

El apartado arbitral añade un elemento reconocible: Ricardo de Burgos Bengoetxea será el encargado de dirigir el encuentro, el mismo colegiado que hace cuatro años estuvo al frente del recordado “derbi del palo”. Experiencia y personalidad para un partido que suele exigir ambas cualidades.

El árbitro La elección de De Burgos Bengoetxea garantiza un árbitro veterano y normalmente templado en sus formas

En lo logístico, se ha recomendado a los aficionados —unos 600 sevillistas viajarán en un tren chárter desde Santa Justa hasta el apeadero del estadio, bajo custodia— que acudan con antelación al recinto para evitar aglomeraciones de última hora. La ciudad, acostumbrada a gestionar estas citas, volverá a desplegar su dispositivo con la expectativa de que el espectáculo se desarrolle con normalidad.

Los duelos.

Almeyda seguirá el encuentro desde un palco de La Cartuja al cumplir el segundo de los siete partidos de sanción impuestos tras su enfrentamiento con el árbitro Iosu Galech en el Sevilla-Alavés. Su ausencia en el área técnica será un matiz más en un duelo que, como siempre, se decidirá en los detalles.

Estilos reconocibles

En lo estrictamente futbolístico, el derbi plantea un choque de estilos reconocibles. El Betis ha encontrado equilibrio entre posesión y verticalidad, con una circulación paciente que busca desordenar y un ritmo que se acelera de forma vertiginosa en los tres cuartos. El Sevilla, más pragmático en este tramo del curso, ha reforzado su consistencia defensiva y prioriza minimizar errores, consciente de que en este tipo de partidos cada pérdida se magnifica. La batalla en el centro del campo, con varias ausencias sensibles, puede marcar el pulso de un encuentro donde el control emocional será casi tan determinante como el táctico.

Los entrenadores / Dpto. de Infografía

También pesará la gestión de los momentos. Un derbi no se juega sólo con el plan inicial, sino con la capacidad de adaptarse a los giros que impone el marcador. El Betis ha demostrado en las últimas semanas paciencia para madurar los partidos; el Sevilla, por su parte, ha recuperado competitividad en escenarios exigentes y ha vuelto a mostrarse incómodo para el rival cuando el duelo se estrecha.

Sevilla FC En un escenario inédito y sin su técnico en el banquillo, el conjunto de Almeyda deberá minimizar errores

Con el telón de fondo de un estadio que estrenará su condición de sede oficial del derbi, el encuentro se asoma como una prueba de madurez colectiva. Más allá de la clasificación, están en juego el orgullo y la inercia de un tramo decisivo de la Liga. Noventa minutos —seguro algunos más— para añadir una línea más a una rivalidad que no entiende de precedentes y que vuelve a encontrar en el fútbol su único argumento válido. Con trayectorias al alza, objetivos distintos pero igualmente ambiciosos y un escenario inédito para la estadística oficial, este derbi 145 se presenta como un nuevo capítulo de una rivalidad centenaria. La Cartuja dictará sentencia.