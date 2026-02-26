Así juega Patrik Mercado, nuevo futbolista del Sevilla FC: "Cumple los requisitos para jugar en España"

El nombre de Patrik Mercado lleva varios meses vinculado al Sevilla Fútbol Club. La joven promesa ecuatoriana, elegido mejor jugador de la liga de su país natal en este pasado 2025, se antojaba como una oportunidad de mercado por la que, según informaba a lo largo de esta semana el Diario AS, los hispalenses pagarían en torno a seis millones de euros. Este mismo jueves 26 de febrero, la entidad nervionenses informaba a través de sus canales oficiales que había llegado a un principio de acuerdo con Independiente del Valle para la incorporación del futbolista a partir del próximo verano, permanenciendo en la disciplina negriazul hasta entonces.

Kevin Verdezoto, periodista de Ecuavisa y conocedor del mediocentro, atendió a los compañeros de Zona Mixta este mismo miércoles para dar su opinión acerca de un Mercado que parece estar convirtiéndose en una de las grandes sensaciones del fútbol sudamericano. "Es un volante mixto, muy moderno, de ida y vuelta que quizás no es tan físico como Moisés Caicedo o William Pacho, que son los grandes referentes en Ecuador, pero es mucho más técnico", reconocía quien considera al jugador de Independiente del Valle un futbolista que "compensa esa falta de corpulencia con mucha calidad". Para un Sevilla necesitado de jugadores en la zona de tres cuartos se antoja clave la llegada de un centrocampista "con capacidad de llegada al área", del que muchos pedían "diera el salto a una liga mayor. Es un gran premio para él llegar a LaLiga".

Patrik Mercado durante un partido con Independiente del Valle / Instagram

Patrik Mercado, mayor asistente de su liga y uno de los máximos goleadores de la misma, estuvo a punto de marcharse a Palmeiras en un año marcado por su irrupción estelar, aunque no firmar por el cuadro brasileño le permitió ganar el campeonato doméstico este pasado curso. Formándose en Ecuador, el de Independiente del Valle se ha convertido, según Verdezoto, en un jugador "más estético, más de organizar, de salir y de pisar área. Creo que en esos perfiles cumpliría los tres requisitos para jugar en el fútbol español". Para un Sevilla sin mediocentro creativo, la llegada de un futbolista que "casi nunca ha jugado de enganche, más de volante mixto o interior" puede ser crucial, aunque en su país lo consideran como un "llegador". "Ha destacado en esta última etapa por su facilidad para el gol, tiene un buen remate", considera este periodista.

Sobre su adaptación al Sevilla Fútbol Club, Verdezoto asegura que es un futbolista que "no tuvo polémicas en Ecuador sobre salidas nocturnas, es un jugador disciplinado, con la actitud de un chico de 22 años. No es un padre de familia, pero no se le conocen historias de noches largas o discotecas". Ahora que ya es oficial el principio de acuerdo por Mercado por parte de la entidad nervionense, solamente queda esperar y ver cómo y cuándo llega, si es que finalmente lo hace. El sevillismo estará desde ahora con un ojo puesto en la liga ecuatoriana para no perder de vista a un jugador que, si sale como se espera, podría ser una de las grandes incorporaciones del cuadro blanquirrojo.