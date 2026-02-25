El Sevilla vuelve a los entrenamientos con un regreso y el punto de mira puesto en el Real Betis

Tras realizar una sesión de recuperación el lunes y descansar el martes, el Sevilla Fútbol Club ha regresado a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios este miércoles por la tarde. Matías Almeyda ha contado con la novedad de Oso, que ha recortado plazos y podría incluso entrar en la lista del técnico bonaerense para el Gran Derbi del próximo domingo frente al Real Betis Balompié. Otro que podría volver a la convocatoria es Andrés Castrín, quien ya se ejercitó junto al resto del grupo tras recuperarse de sus molestias.

La mala noticia es la ausencia de Rubén Vargas, que debería haber regresado esta semana y aún sigue causando baja en los entrenamientos del Sevilla, al igual que Marcao. Los que no podrán estar seguro en el Estadio de La Cartuja son los sancionados Tanguy Nianzou y Joan Jordán. El zaguero vio la quinta amarilla ante el Getafe CF el pasado domingo, mientras que el centrocampista catalán cumplirá su segundo partido de sanción tras haber sido expulsado frente al Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán hace apenas dos semanas.

Juanlu con Matías Almeyda en el encuentro ante el Athletic. / Antonio Pizarro

Varios apercibidos y calendario apretado

Matías Almeyda, que no podrá sentarse por el momento en el banquillo ni ante el Real Betis Balompié ni en los próximos cinco partidos, debe tener muy en cuenta los cuatro jugadores apercibidos en un Sevilla Fútbol Club que necesita el mayor número de efectivos posibles para un tramo complicado del calendario. De ver la amarilla en La Cartuja, no podrían enfrentarse al Rayo Vallecano ni Lucien Agoumé, ni César Azpilicueta, ni Gabriel Suazo, ni José Ángel Carmona. La vuelta de Oso supone un alivio para el técnico bonaerense, que por lo menos tiene un recambio natural para el lateral chileno en caso de que este vea la cartulina.

El Sevilla tiene después del Gran Derbi ante el Real Betis un duelo vital por la permanencia con la visita del Rayo al Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras este encuentro, los hispalenses visitarán al Fútbol Club Barcelona antes de recibir en Nervión al Valencia CF. Los dos últimos partido sin Matías Almeyda en el banquillo debido a la sanción serán en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo y en casa frente al Atlético de Madrid, siendo estas semanas una montaña rusa no sólo de emociones, sino de enfrentamientos contra rivales directos y otros inalcanzables como son los blaugrana o los colchoneros.