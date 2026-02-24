El impresionante ascenso que sellará el domingo el San Fernando de Monchi: todos los partidos ganados, 100 goles a favor y 3 en contra

Acostumbrado a los éxitos a grandísima escala como gestor deportivo, Monchi va a cerrar su primera experiencia como presidente con una matrícula de honor. El recién creado CD San Fernando 1940, que ocupó el espacio del anterior CD San Fernando que el ex director deportivo sevillista intentó sin suerte salvar de la desaparición tras la renuncia de los propietarios el pasado verano tras quedar en puestos de descenso en Segunda RFEF, está a punto de conseguir un ascenso histórico con una aplastante superioridad que no se conocía a estos niveles.

Es verdad que, al tener que empezar por la categoría más baja del fútbol andaluz, la Tercera Provincial en este caso de Cádiz (grupo 2), el nuevo club que dirige Monchi se iba a encontrar con rivales de muy bajo nivel, pero tampoco era fácil convencer a jugadores que quisieran competir en una categoría tan baja y que aseguraran un rendimiento óptimo.

El caso es que el CD San Fernando 1940 está a punto de certificar ya, en el mes de febrero, su primer ascenso con unos números escalofriantes. El equipo que entrena el ex canterano sevillista Jaime Bugatto (en el cuerpo técnico también figura el ex bético Tati Maldonado, ex jugador del San Fernando) ha ganado todos los partidos, 18, ha anotado 100 goles y sólo ha encajado 3. La victoria la pasada semana sobre el CD Sanlúcar, segundo clasificado, por 0-3, lo deja a 17 puntos de diferencia respecto a su más inmediato perseguidor. Sólo quedan 6 jornadas por disputarse, por lo que este mismo domingo puede sellar el ascenso de manera matemática en el partido que lo enfrenta al Conil B, tercero en la tabla.

Clasificación del grupo 2 de la Tercera Provincial de Cádiz. / Lapreferente

El San Fernando es líder con 54 puntos y subiría de forma directa, mientras que el CD Sanlúcar y el filial del Conil, con 37 y 33 pelean por la segunda plaza para jugar el play off, ya que el tercero sólo promociona si es el mejor de los tres grupos de la Tercera Provincial gadinana.

El equipo isleño cuenta en sus filas con jugadores claramente de categorías superiores, de la zona pero con experiencia en Tercera División nacional o superiores. Un histórico goleador como Pedro Carrión, que suma 23 tantos, ex canteranos sevillistas como el medio Trabazo y jugadores con recorrido en el fútbol como el lateral Juanje Torrejón o el espigado delantero Legupín.

Sergio Ramos forma parte del proyecto

Monchi, ante el plante del grupo inversor dueño del club, MTM Investimet, intentó salvar el anterior San Fernando y que pudiese competir en Tercera División o División de Honor Andaluza. Lideró un proyecto deportivo alternativo que fue rechazado. Se presentaron propuestas de compra —algunas con preacuerdos firmados— que fueron ignoradas. Incluso se elevó el caso a organismos como el Consejo Superior de Deportes y se abrieron vías judiciales, sin éxito en revertir el destino del club.

Por tanto, en julio de 2025 se creó el CD San Fernando 1940. Como dato reseñable, junto a Monchi, como presidente, en los estatutos figuran los nombres de Sergio Ramos, como vocal, y su hermano René, así como Alejandro Rodríguez, el hijo de Monchi, como tesorero.